Названы 10 вещей, которые помогут улучшить качество сна 1 6.03.2021, 21:59

Полезные и простые советы.

10 вещей, которые помогут вам улучшить качество сна. На тот случай, если в последнее время вам стало труднее засыпать, пишет gq.ru.

Начать борьбу с бессонницей и плохого сна стоит со смены постельного белья, а именно – наволочек. От них зависит гораздо больше, чем вы думаете. Например, если вам трудно заснуть и перед сном вы особенно чутки, лишние складки на наволочке или синтетический материал, из которого она сделана, могут раздражать вас только больше. Поэтому советуем выбирать постельное белье без лишнего декора и из натуральных тканей, например, хлопка.

Терморегулирующее одеяло

Разобравшись с подушкой, займитесь одеялом. Зачастую во время сна из-за слишком теплого одеяла нарушается температура тела, и вы запросто можете проснуться посреди ночи весь в поту. Поэтому купите терморегулирующее одеяло, которое будет подстраиваться не только под вас, но и под атмосферу вокруг, создавая правильный микроклимат в постели.

Маска для сна

Маски для сна хороши не только для полетов, когда вы хотите немного расслабиться. Их стоит использовать и в обычной жизни. Маска заблокирует ненужный свет и поможет вам быстрее уснуть.

Умная колонка

С медитацией перед сном поможет и умная портативная акустика. Вы можете настроить на смартфоне расписание сна, и она регулярно будет напоминать о том, что пора ложиться в постель и выполнить несколько упражнений на дыхание, чтобы не страдать от тревожных мыслей про предстоящий рабочий день.

Аромат для постельного белья и спальни

Если перед сном у вас нет лишней пары часов, чтобы принять расслабляющую ванну с эфирными маслами, то создайте правильную атмосферу для отдыха с помощью специальных ароматов для подушки или простых ароматических свечей. Первые стоит распылить примерно за 10–15 минут перед отходом ко сну, а дальше натуральные масла сами сделают свое дело. В случае же с ароматическими свечами зажгите их где-то за полчаса до того, как будете укладываться. Но выбирайте нерезкие и легкие ароматы, которые не будут еще больше раздражать вашу нервную систему.

Увлажнитель и очиститель воздуха

Зимой коммунальные службы не щадят никого и включают центральное отопление на полную. Чтобы воздух в вашей спальне не был слишком сухим и вы не выпивали лишней жидкости перед сном, а потом не просыпались ночью и не бегали по квартире, купите увлажнитель и очиститель воздуха, который, как и терморегулирующее одеяло, позаботится о микроклимате спальни.

Пижама

За терморегуляцию вашего тела во время сна и его удобство отвечает и пижама. Как и в случае с наволочкой, ее стоит выбирать без лишнего декора и из натуральных тканей. Еще не покупайте слишком облегающие модели, а присмотритесь к расслабленным и свободным комплектам, которые не будут заставлять постоянно ворочаться во сне.

Умные часы или трекер сна

Разобравшись со спальным местом, займитесь вашим расписанием сна. Нерегулярный режим только усугубляет бессонницу, которая может вылиться в стресс и психологические проблемы. Легче всего отслеживать разные фазы сна и то, как ваше тело ведет себя во время них, с помощью умных часов или специального трекера сна. После пары ночей девайсы предоставят вам полную статистику о том, как вы спите и что можно улучшить.

Девайсы для утренней зарядки

На то, как вы спите, влияет не только ночное время, но и день до. Поэтому вспомните заветы бабушек и дедушек и начните делать зарядку по утрам. Можно выполнять не классические наклоны и приседания, а попрыгать со скакалкой, например.

Анатомический матрас и умная подушка

Если вы понимаете, что ни изменение атмосферы в спальне, ни новые полезные привычки вам не помогли, советуем переходить к крайним мерам – замене матраса и подушки. Лучше выбирать анатомические модели. Они разработаны таким образом, чтобы, несмотря на позы, в которых вы спите, ваша осанка не страдала и режим сна не нарушался.

Вместе с матрасом можно заменить и классическую подушку на умную. Она будет не только выполнять свои базовые задачи, но и анализировать сон и сохранять данные в специальном приложении.

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