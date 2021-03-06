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В Беларуси подняли цены на цветы

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  • 6.03.2021, 22:32
В Беларуси подняли цены на цветы
Фото: tut.by

Сколько стоят цветы на минской Комаровке и в других местах?

В этом году зима была достаточно суровой. По крайней мере последние два месяца. Несмотря на это к 8 марта белорусские производители тюльпанов завалили рынки, магазины и павильоны цветами всевозможных цветов и сортов. Tut.by поговорил с фермером, который выращивает тюльпаны, узнал, были ли трудности с цветами, насколько затратный этот бизнес, а также посмотрел, почем в этом году продают цветы и выросли ли на них цены.

Александр уже не первый год привозит свои тюльпаны к 8 марта на Комаровский рынок. Сам он живет в деревне Купятичи Пинского района. Цветы выглядят очень хорошо — свежие, с крепкими стеблями и листьями, большой выбор окрасок, разные сорта.

— У меня не много тюльпанов, всего 10 тысяч луковиц в этом году посеял. У брата моего — 75 тысяч. В следующем сезоне он хочет добавлять, уже думает 140 тысяч посеять, — рассказывает фермер. — Однако работы даже с таким количеством хватает. В конце октября — начале ноября мы высаживаем луковицы в грунт. Потом нужно четко следить за температурой в теплице. В этом году я начал топить ее 2 января. Было сложнее из-за мороза выгнать цветы. До -24 морозы были. А в теплице должна быть температура +16−18 градусов. Представляете какую разницу нужно компенсировать? В прошлом году у меня уже в это время лук зеленый и редиска были. Закончили с тюльпанами и через 2 недели уже редиску привезли сдавать сюда оптом. А в этом году я только на днях начал ее высаживать.

Александр говорит, что в этом году на отапливание теплицы ушло в два раза больше дров, чем в прошлом. Это влетело в копеечку, потому что одна машина топлива стоит 400 рублей.

— Срезка цветов у нас начиналась где-то в середине февраля. Конечно это не все сорта подряд резали, а только определенные. У моего брата один сорт до последнего стоял, его начали резать перед самой продажей, такого 1,5 тысячи луковиц было высажено. Товар нужно реализовать всего за несколько дней, стараемся к 8 марта все под ноль срезать и реализовать.

Фото: tut.by

За это время все цветы не подготовишь. Да и людей нанять нужно, — поясняет фермер. — У меня работали 15 человек — моя семья, родственники и двух нанимал. Наемным плачу по 3 рубля за час работы. Начинаем срезать в 6 вечера. Работать заканчиваем в 2−3 часа ночи. Режем, пакуем, отправляем в холодильник.

Александр часть цветов продал оптом, часть привез на рынок. Спрос в этом году на тюльпаны, по его словам, отличный. Они еще не цвели, а уже было расписано, кто каких и сколько покупает.

— Так и у моих знакомых. У брата покупатели тюльпаны в четверг брали, тысячи не хватило — хотели 7 тысяч, осталось только 6. В этом году конкуренция меньше. Из-за морозов и скачков курса валют в прошлом году, что отразилось на себестоимости цветов, конечно мы потеряли. Но из-за закрытых границ спрос на белорусские тюльпаны выше. К нам и в Россию возили из Китая, Голландии. А теперь в Россию наши пошли. Чуть ли не вся Брестская область цветами занимается, — рассказывает собеседник. — Да и затрат у меня все равно было меньше, чем могло бы быть. Холодильник для цветов за свои деньги не покупал, брат часть своего выделил для хранения.

Фото: tut.by

В прошлом году, говорит Александр, продавал тюльпаны на рынке по 1,5 — 2 рубля. А 8 марта, когда уже уезжал с Комаровки, даже по 2,5 брали. Предприниматели приезжали сюда, скупали оптом и везли по столичным районам продавать.

— В этом году мы продаем тюльпаны по 2 рубля. На опт отдавали по 1,05 — 1,2 рубля за штуку. Тут как с покупателем договоришься. К брату приезжал человек, брал 11 тысяч штук. Он ему по 1,1 рубля продал. Себестоимость одного цветка точную я не просчитывал. Да и сложно это. Много брака. Некоторые сорта на 100% хорошие, а некоторые — 15% брака. Мы закупаем луковицы у минской фирмы, которая работает с поставщиками из Голландии. Тысяча луковиц в зависимости от сорта стоит от 100 до 180 евро. Так этот поставщик за брак возвращает деньги. Другие не возвращают. Если много слепых луковиц — это когда лист пошел, а самого цветка нет, или случайно продали не тот сорт, который был нужен, можно сфотографировать, показать продавцу и за это вернут деньги. Если не будет возвращать, в следующий раз никто не купит.

Фото: tut.by

На следующий год Александр собирается высаживать новые сорта. Говорит, что обычными разноцветными уже никого не удивишь. Сейчас пионовидные пошли.

— Какая прибыль от тюльпанов, я точно не считал. Это такой круговорот денег, что и не скажешь точно. Много вложений. На луковицы отдать деньги нужно — это от 1 до 1,5 тысячи евро. Дрова, электричество, пленка, иногда удобрения. Но на жизнь хватает, я не жалуюсь.

У меня трое детей, нужно же кормить их. Один учится в Минске. После тюльпанов у меня петуния на подходе, редис, лук, после этого огурцы, помидоры. Потом подготовка и с конца зимы мы снова начинаем работать, — подытожил фермер.

Продавцы цветов: «Ну вы же знаете, что перед праздниками немного дороже»

Журналисты посмотрели, сколько стоят цветы у других продавцов на Комаровке, а также изучили ассортимент и цены в других местах.

На рынке разбежка в ценах на тюльпаны небольшая, стоят по 2 — 2,5 рубля. В паре мест некоторые сорта по 3 рубля. А бывает, что 3 тюльпана за 5 рублей продают. Продавцы отмечают, что цены за день могут несколько раз меняться в зависимости от спроса. Но в основном в пределах 50 копеек.

Фото: tut.by

Мимозы стоят от 2 до 10 рублей за веточку, зависит от того, насколько она большая и пушистая. Гиацинты по 5 рублей, как и в прошлом году.

Фото: tut.by

Розы стоят на Комаровке по 3−4 рубля. Продавцы говорят, что на них тоже есть спрос. Примулы в горшках по 7 рублей и по такой же цене гвоздики.

Фото: tut.by

По городу цены на тюльпаны немного разнятся. В большинстве конечно за цветок просят 2 — 2,5 рубля. Но в спальниках, к примеру в Малиновке, обычные цветы, то есть без всяких сортовых красивостей, есть и по 1,8 рубля. А сортовые — с гофрированным краешком или пионовидные продают и по 3, и даже по 3,5 рубля. В некоторых магазинах букеты их трех тюльпанов стоят по 3,99 рубля. В прошлом году цены были примерно такие же, только продавали еще и крокусы в горшочках, нарциссы. В этом году их не встречали.

Фото: tut.by

Если сравнивать цены на розы двухнедельной давности в переходах возле железнодорожного вокзала, они не изменились.

— Ну вы же знаете, что перед праздниками немного дороже, — признается продавец одного из павильонов с цветами. Просто поднялись они больше чем две недели назад. Да и вообще розы подорожали, потому что затраты на выращивание в этом году поднялись, на то же отапливание теплиц.

Фото: tut.by

Если сравнивать, сколько стоят розы с тем, по каким ценам они продавались в это же время год назад, разница есть. Цветок 30 сантиметров высотой сейчас стоит 3 рубля, а был 1,7 рубля, роза 40 сантиметров сейчас 2,60, а была 2,10 рубля.

Солидно за последнее время подорожали хризантемы. Одна веточка стоит 7 рублей. Меньше месяца назад их продавали по 5,5 рубля. А в конце прошлой осени они здесь стоили 4,5 рубля.

— Не знаю, почему они подорожали, — говорит продавец. — Мне по такой цене привезли, я не устанавливаю ее. Наверное закупка подорожала.

В соседнем павильоне подтвердили — хризантемы стали поставлять по более высокой цене. Выросли курсы валют, могут быть трудности с доставкой товара через границу. Эти цветы у нас не выращивают.

Фото: tut.by

Оказалось, что 7 рублей — это не предел. В одном из цветочных в Серебрянке веточка стоит 8 рублей, хотя пару недель назад продавали по 7.

— А что вы хотели? Гвоздика стоит 3 рубля, а вы хотите, чтобы хризантемы дешевыми были, — с возмущением в голосе сказала продавец.

Фото: tut.by

В одном из магазинов цветов в Каменной горке цены за последние две недели подросли на 50 копеек. Продавец не скрывает — их подняли специально перед праздником.

— Спрос зимой на цветы упал, поэтому и цены мы держали. А перед праздниками покупателей больше, поэтому немного повысили. Спадет ажиотаж, может, назад вернем, — рассказывает девушка за прилавком. — Если честно, цветы и на закупке подорожали, поэтому рост обоснован, просто мы подождали до праздников.

Розы здесь продают по 4,5 и 6 рублей — зависит от сорта и высоты. Тюльпаны по 3,5 рубля, гипсофила по 6, веточки фисташки аж по 7 рублей стали. Сборный букет можно купить за 40−80 рублей.

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