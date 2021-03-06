закрыть
6 марта 2021, суббота, 23:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Машинист БМЗ: «Ябатек» на заводе всего 3%

3
  • 6.03.2021, 22:45
Машинист БМЗ: «Ябатек» на заводе всего 3%

На БМЗ ушел в стачку один из инициаторов создания независимого профсоюза.

С БМЗ 4 марта уволили очередного металлурга из 11-ти инициаторов создания на предприятии первички независимого профсоюза. Заводчанин ушел в стачку и был уволен, не успев даже заступить на рабочую смену, пишут «Сильные новости».

О своем решении уйти в стачку машинист по навивке канатов Николай Шевцов объявил публично — за день до забастовки выпустил видеообращение, а на завтра стал официально безработным еще перед началом рабочей смены.

— Я и еще более двухсот человек пытались создать ячейку независимого профсоюза у нас на заводе, но руководство предприятия и местные власти всячески пытались это дело приструнить, ставили нам палки в колеса. Наших активистов незаконно увольняют, сажают на сутки, пытаются как-то запугать. Я этого больше не могу терпеть. Я присоединяюсь к общенациональной стачке, — сказал в видеообращении Николай.

Ранее сообщалось о попытке создать заводчанами на своем предприятии первички БНП, для чего выдвинули актив и отправили документы на регистрацию в местный райисполком. Из «списка одиннадцати» на заводе остались работать всего пятеро, большинство были уволены, как они говорят, по «политическим мотивам».

По словам Шевцова, о стачке он задумался гораздо раньше. Еще в октябре хотел поддержать народный ультиматум, но тогда был в отпуске.

— И сегодня наши заводчане кивают головой и пожимают плечами от заверений начальства, которое уже с этими совковскими «профлекциями» просто проходу не дает: «Потерпите, скоро будет легче, коронавирус отступит, вырастут продажи, подскочат и зарплаты». Да причем тут зарплаты?! Как это нам поможет вернуть убитых и вылечить искалеченных, как ваши «плюс 5% к окладу» смогут оправдать жестокость силовиков?!

— Выходит, что в вашем коллективе все приверженцы действующей власти?

— Нет, что Вы! «Ябатек» всего процента 3. Остальные — сторонники перемен, это 100%. Просто почему-то у них такое понятие, что эти перемены должен кто-то «на блюдечке» преподнести, сами не хотят что-то для этого делать. Вот именно поэтому наш путь к победе такой долгий и сложный — виновата наша «абыякавасць».

Бывший заводчанин говорит, что его примеру собираются последовать еще несколько человек из коллектива.

— Понятно, что один или два человека в общей картине не сыграют большой роли. Сейчас в стачку уходят те, кто просто себя уважает и все еще не отчаялся в борьбе за лучшую жизнь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў