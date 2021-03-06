Машинист БМЗ: «Ябатек» на заводе всего 3% 3 6.03.2021, 22:45

На БМЗ ушел в стачку один из инициаторов создания независимого профсоюза.

С БМЗ 4 марта уволили очередного металлурга из 11-ти инициаторов создания на предприятии первички независимого профсоюза. Заводчанин ушел в стачку и был уволен, не успев даже заступить на рабочую смену, пишут «Сильные новости».

О своем решении уйти в стачку машинист по навивке канатов Николай Шевцов объявил публично — за день до забастовки выпустил видеообращение, а на завтра стал официально безработным еще перед началом рабочей смены.

— Я и еще более двухсот человек пытались создать ячейку независимого профсоюза у нас на заводе, но руководство предприятия и местные власти всячески пытались это дело приструнить, ставили нам палки в колеса. Наших активистов незаконно увольняют, сажают на сутки, пытаются как-то запугать. Я этого больше не могу терпеть. Я присоединяюсь к общенациональной стачке, — сказал в видеообращении Николай.

Ранее сообщалось о попытке создать заводчанами на своем предприятии первички БНП, для чего выдвинули актив и отправили документы на регистрацию в местный райисполком. Из «списка одиннадцати» на заводе остались работать всего пятеро, большинство были уволены, как они говорят, по «политическим мотивам».

По словам Шевцова, о стачке он задумался гораздо раньше. Еще в октябре хотел поддержать народный ультиматум, но тогда был в отпуске.

— И сегодня наши заводчане кивают головой и пожимают плечами от заверений начальства, которое уже с этими совковскими «профлекциями» просто проходу не дает: «Потерпите, скоро будет легче, коронавирус отступит, вырастут продажи, подскочат и зарплаты». Да причем тут зарплаты?! Как это нам поможет вернуть убитых и вылечить искалеченных, как ваши «плюс 5% к окладу» смогут оправдать жестокость силовиков?!

— Выходит, что в вашем коллективе все приверженцы действующей власти?

— Нет, что Вы! «Ябатек» всего процента 3. Остальные — сторонники перемен, это 100%. Просто почему-то у них такое понятие, что эти перемены должен кто-то «на блюдечке» преподнести, сами не хотят что-то для этого делать. Вот именно поэтому наш путь к победе такой долгий и сложный — виновата наша «абыякавасць».

Бывший заводчанин говорит, что его примеру собираются последовать еще несколько человек из коллектива.

— Понятно, что один или два человека в общей картине не сыграют большой роли. Сейчас в стачку уходят те, кто просто себя уважает и все еще не отчаялся в борьбе за лучшую жизнь.

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