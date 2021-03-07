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Трамп потребовал от Республиканской партии не пользоваться его именем

  • 7.03.2021, 8:04
Трамп потребовал от Республиканской партии не пользоваться его именем

Юристы экс-президента США направили претензии ряду организаций.

Бывший президент США Дональд Трамп требует от Республиканской партии не пользоваться его образом и фамилией в мероприятиях по сбору средств и сувенирной продукции. Соответствующие претензии юристы экс-главы государства направили Национальному комитету Республиканской партии, а также организаторам кампаний по выдвижению республиканцев в Конгресс Соединенных Штатов и Сенат, пишет издание Politico (перевод — dw.com).

Бывший глава Белого дома "сохраняет приверженность Республиканской партии и выборам консерваторов, следующих принципу "Америка прежде всего", но это не дает ни друзьям, ни врагам разрешение использовать его образ без явного разрешения", подчеркнул неназванный советник Трампа. По его словам, экс-президент впал в ярость, поскольку его фамилию упомянули организации, поддержавшие республиканцев, проголосовавших за импичмент главы государства.

Дональд Трамп покинул пост президента США в январе 2021 года. В середине февраля Сенат не поддержал его второй импичмент, инициированный в связи с обвинениями в подстрекательстве к мятежу.

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