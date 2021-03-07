Мадуро заговорил на русском после прививки «Спутником V» 7.03.2021, 8:13

Узурпатора привили российским препаратом.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте узурпатора.

«Спасибо!», — сказал он на русском языке после того, как сам получил первую дозу препарата. При этом он пошутил, что начал произносить некоторые испанские слова на русский манер, но не знает, почему.

Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в субботу, 6 марта. До этого он назвал российскую вакцину от коронавируса «самой безопасной в мире».

Вакцинация российской вакциной в Венесуэле началась 18 февраля. Первыми препарат получили врачи и люди из группы риска.