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Медики назвали семь суперпродуктов для здоровья печени

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  • 7.03.2021, 9:31
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Медики назвали семь суперпродуктов для здоровья печени

Их рекомендуют добавлять в рацион ежедневно.

Употребление в пищу определенных продуктов может быть полезным для профилактики воспалений и повреждения печени, сообщает авторитетный медицинский ресурс Medical News Today (перевод — newsyou.info).

Наша печень выполняет важную работу по выведению токсинов из крови, регуляции обмена веществ, выработке желчи для пищеварения, а также по поддержанию других жизненно важных функций. Плохо функционирующая печень может способствовать развитию многих заболеваний, негативно влияющих на качество жизни.

Между тем, результаты ряда исследований говорят, что добавление определенных продуктов в ежедневный рацион помогает поддерживать печень в здоровой форме. Вот продукты, которые могут быть полезны для ее защиты от патологических поражений.

Листовые зеленые овощи. Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы, способные повредить клетки, в том числе выстилающие печень. Зеленые овощи, например, шпинат и листовая капуста, содержат питательные вещества и соединения, помогающие нейтрализовать свободные радикалы.

Вдобавок листовая зелень богата клетчаткой. Этот макроэлемент содействует снижению веса, дольше сохраняя чувство сытости и препятствуя перееданию. Лишний вес и ожирение являются угрозой для здоровья печени.

Черника. Она очень насыщена растительными соединениями антоцианами. Будучи антиоксидантами, они также усиливают защищенность печени от воспалений и повреждений..

Брокколи. Профессор Элизабет Джеффри из Университета Иллинойса пришла к выводу, что употребление брокколи – это хороший способ помочь своей печени сохраниться здоровой. По данным, опубликованным в Journal of Nutrition, брокколи препятствует накоплению жира в печени и возникновению НАЖБП – неалкогольной жировой болезни печени.

Чеснок. Имеющиеся данные свидетельствуют, что активные соединения чеснока, аллицин и аджоен, помогают защитить печень от повреждения свободными радикалами и вызываемого ими воспаления. Кроме того, свежий чеснок содержит аминокислоты, белки и антиоксиданты, улучшающие защиту печени от токсинов из окружающей среды.

Куркума. Специя обладает антиоксидантными свойствами и тоже может быть полезной печени как защитник от токсичных компонентов.

Зеленый чай. Употребление зеленого чая поддерживает детоксирующую функцию печени.

Ананас. Он от природы богат пищеварительными ферментами, которые метаболизируют жиры и белки из пищевых продуктов, что является одной из многих функций печени. Его потребление снижает нагрузку, которую она испытывает, участвуя в процессе пищеварения. Ананасы также содержат витамин С и магний, которые, как было доказано, борются с воспалениями.

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