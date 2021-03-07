ЦРУ разрабатывает новые методы сдерживания России и Китая 3 7.03.2021, 9:57

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Американская разведка определила две приоритетные области.

Центральное разведывательное управление предпринимает усилия по расширению представительства в своих рядах, и этот шаг направлен не только на обеспечение более широкого участия работников различных сфер, но и на оттачивание способности Соединенных Штатов опередить шпионские усилия двух своих ведущих соперников, Китая и России, пишет Newsweek.

Известное шпионское агентство, не известное своими связями с общественностью, удивило мир в этом году, запустив новый логотип и красивый многоязычный веб-сайт с заявленной целью обращения к более широкой аудитории. Действующие и бывшие должностные лица шпионского агентства заявили Newsweek, что основная миссия по устранению недостатков в репрезентативности намного глубже в быстро меняющемся ландшафте угроз.

«Если подумать о том, как эволюционировал мир, и как он продолжает развиваться, и о нашей необходимости реально реагировать на эти изменения в эволюции угрозы, – сказала изданию заместитель заместителя директора ЦРУ по талантам Шеронда Дорси, – нам нужны разные кандидаты. которые приходят из всех слоев общества, из всех слоев общества».

По ее словам, ЦРУ определило две приоритетные области: «Киберполе – одна из возникающих угроз, и язык – другая».

Поскольку президент Джо Байден во многом отражает жесткую линию своего предшественника в отношении Китая, представители американского политического спектра с готовностью определили Китайскую Народную Республику как главного стратегического конкурента Вашингтона. Решение уникальной сложной задачи, создаваемой такими организациями, как Министерство государственной безопасности, требует расширения взглядов ЦРУ на то, что представляет собой идеального кандидата.

Соперничество с Россией времен холодной войны также остается главной проблемой. Здесь также поле битвы кардинально изменилось: целые подразделения Главного управления вооруженных сил России, сокращенно ГУ и широко известные как ГРУ, посвящены кибервойне.

Мир наблюдает за тем, как ЦРУ стремится к достижению своих вновь обретенных целей.

«И наши союзники, и наши противники, я уверен, они видят то, что мы делаем», – сказал Дорси. «Вероятно, большинство из них очень удивлены нашей прозрачностью, особенно в отношении наших онлайн-платформ. Осмелюсь предположить, что, возможно, они изучают некоторые передовые методы использования своих будущих талантов».

Учитывая масштабы угроз, с которыми сталкивается агентство, многие рассматривают кампанию ЦРУ за разнообразие как вопрос выживания.

Эмили Брандвин, бывший сотрудник ЦРУ по маскировке и операциям, сказала, что старый образ мышления в агентстве слишком легко дисквалифицирует некоторых кандидатов, которые могут быть жизненно важными для достижения целей агентства, из-за подозрений, что они все еще могут быть связаны со своими родными странами. Такой образ мышления, как она утверждала, обанкротил агентство и превратило его в важный пул талантов.

«Причина, по которой им приходится делать это, и почему они усиленно набирают людей, потому что у них нет таланта», – сказала она Newsweek . «Причина, по которой у них нет таланта, состоит в том, что они усложнили многим из них возможность пройти через двери».

Она сказала, что даже среди граждан США, родившихся в США, ЦРУ пришлось заняться устаревшим процессом вербовки, который упирался в относительно безобидные методы, такие как употребление марихуаны, и слишком сильно полагался на стандартные инструменты, такие как полиграф.

Она отметила, что молодые патриотически настроенные люди разного пола, этнической принадлежности и сексуальной ориентации столь же способны к решению проблем 21-го века, а во многих случаях даже лучше подготовлены для этого. По ее словам, не каждый будущий начальник шпионской сети «вышел из утробы в маленьком плаще Fedora и Burberry».

ЦРУ нужна эта новая кампания за разнообразие, чтобы добиться успеха.

«Я не думаю, что у агентства есть выбор, кроме как меняться в зависимости от времени, менять угрозу и иметь возможность бороться с ней», – сказала она Newsweek .

Хотя последняя кампания требует некоторой перекалибровки в печально известном бюрократическом учреждении, основная миссия ЦРУ остается прежней.

«Мы – разведывательная служба, которая должна делать три вещи: собирать, анализировать и выполнять секретные действия президента», – сказал Newsweek Даррелл М. Блокер, бывший руководитель Африканского отдела ЦРУ . «Вот и все. Это единственные три вещи, которые вы делаете. И если вы не хотите участвовать в этом, идите работать в Google».

Агентство действительно конкурирует с заманчивыми карьерными возможностями от других работодателей, включая Кремниевую долину, фирмы которой более гибки в своих бизнес-моделях.

Но Блокер также признал важность привлечения на борт более разнообразного персонала для выполнения жесткого набора задач ЦРУ и обеспечения того, чтобы этот новый талант был способен нанимать и наставлять будущих офицеров.

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