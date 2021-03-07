Смелая белоруска: Караев и как офицер — не очень, и как человек — г…о 23 7.03.2021, 10:32

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Фото: «Наша Ніва»

Достойный ответ преступнику.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал смелый ответ своей читательницы лукашенковскому преступнику Юрию Караеву:

— Перед вами, как сказал г-н (нет, не господин) Караев, «жирный, тупой обыватель, который печется только о своем благосостоянии».

Если бы все так и было, я бы не шла на Стеллу, не лезла бы в цепи и марши, не таскалась под Окрестина и не сидела быв СИЗО. Я бы сидела дома с бокалом просекко, чесала за ухом пса и сетовало на то, что в отпуск из-за пандемии не слетаю. А что, благосостояние есть, экономика стабильная, живи и радуйся, что лезть в эту политику.

Если бы все так и было, все бы остались в то воскресенье августа дома. Ну может вышло бы пару не согласных (хотя откуда несогласные, если у всех все хорошо?).

Если бы все было именно так, не было бы никаких проблем с медициной и образованием, шахтеры бы не умирали в шахтах, МЧСники спасали людей, милиционеры искали бы преступников да и численность бы их сократилась.

Если бы все было именно так, пенсионеры бы хорошо жили, а их внуки не бежали бы из страны.

Караев, я подозревала, что в голове вашей опилки, но теперь за эти мысли мне стыдно даже перед Винни Пухом. Он был умнее вас. Вы вроде взрослый человек, а не можете сложить два плюс два, но я расскажу. Когда у людей все хорошо с базовыми потребностями (еда, жилье, безопасность) они хотят развиваться. Они пытаются решать проблемы экологии, меньшинств, феминизма и тд. Когда у людей эти потребности не удовлетворены, они выходят на улицы.

Я могла бы быть тем самым «жирным, тупым обывателем», только вы и ваши прихвостни отобрали у меня мои базовые потребности (в частности, безопасность). А это, насколько я знаю, в принципе противоречит вашей профессии.

Конечно, вы не прочитаете этот текст, а мне все равно нельзя на Родину, поэтому я скажу: вы, г-н Караев, и как офицер - не очень, и как человек - говно. Раньше был рекламный слоган «иногда лучше жевать, чем говорить», думаю вам следует взять его на вооружение.

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