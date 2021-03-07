Турция собирает новую партию беспилотников Bayraktar TB2 для Украины 3 7.03.2021, 10:49

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Дроны успешно громили российское оружие в Сирии и Ливии.

В Турции уже собирают новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины. Об этом написал в Facebook народный депутат фракции «Слуга народа» Игорь Копытин, сообщает liga.net.

6 марта Копытин вместе с замминистра обороны Украины Александром Миронюком и командующим ВМС Алексеем Неижпапой проинспектировали ход производства БПЛА.

Украинские чиновники посетили авиастроительное предприятие Baykar Defense в Стамбуле.

"Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины", – написал Копытин.

Технические характеристики БПЛА Bayraktar TB2: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь.

В прошлом году на учениях ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin – в том числе при штурме города.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.

27 января сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.

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