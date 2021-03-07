«Белорусы совершают свои простые подвиги» 2 Андрей Жвалевский

7.03.2021, 11:06

Андрей Жвалевский

Победа будет, это очевидно.

Разруха прорывается на крупные предприятия Беларуси. Позавчера вечером случилась авария на «Гродно Азоте». Из-за поломки компрессора остановился цех «Аммиак-4», а за ним — «Карбамид-4». Аварийный факел над заводом видел весь город. Вроде бы опасности для людей пока нет, но что будет при следующей аварии? «Красаўцаў» пришлют палками загонять опасные вещества в баки? «Ник и Майк» сообщают (информация пока не проверена), что на АЭС дала сбой система охлаждения реактора. Ребят, мне конкретно страшно. Если рванет, по телевизору об этом скажут через неделю. Если повезет.

Белорусские нефтепродукты таки пошли через российские порты. Мало того, что это невыгодно стране, так еще и Клайпедский порт обиделся. Литовский суд запретил «Беларуськалию» расширить свой терминал в Клайпедском морском порту. Потому что это угрожает национальной безопасности. Если теперь и калийные соли будут перевозить через РФ, бюджет луканомики получит еще одну пробоину.

Латать дыры стараются проверенным способом — вымогательством. Делается это просто: сажаешь крупного бизнесмена в СИЗО и требует деньги за выход оттуда. Сейчас, например, выжимают пять миллионов долларов из владельца «Грина» и «Скалы» Геннадия Кирейкова. Кстати, я почти все теперь покупаю в «Грине», хотя он довольно далеко от моей новой квартиры.

Тем временем США и ЕС решили координировать свою внешнюю политику. В том числе отдельно упомянули Беларусь. Но пока они раскачаются и дойдут до эффективных санкций, наша боевая диаспора атакует по всем фронтам. Yara под давлением белoрусов так и не может решиться подписать контракт с «Беларуськалием». Многие наши соотечественники оставляют комменты в соцсетях крупных компаний, которые имеют деловые контакты с Беларусью, требуют немедленно эти контакты заморозить — пока в стране не будет восстановлена законность. В Германии так атаковали Siemens и Commerzbank. В Италии сразу в девяти городах прошли пикеты и митинги у филиалов инвестиционного фонда Assicurazioni Generali. Этот фонд инвестирует, в том числе, в белорусские евробонды.

Еще один способ достучаться до благополучной Европы — искусство. На Берлинале состоялся показ полнометражного документального фильма Courage о событиях лета-осени в Беларуси. Кинокритики сразу нашли параллели между Минском и Берлином, городом, который был «разрушен, потом отстроен, затем располосован стеной и превращен словно в большое гетто».

Белорусы совершают свои простые подвиги. Знаменитая легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года. Деньги пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности. Бывший работник Администрации «президента» Артем Проскалович нашел в себе силы уволиться, несмотря на все кредиты. И подписал открытое письмо работников госуправления. Вот за что в нашей стране нужно давать медаль «За отвагу».

Давайте приходить в норму. До победы пока не очень близко.

Но она будет, обещаю.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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