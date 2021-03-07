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NASA назвало дату высадки первой женщины на Луну

  • 7.03.2021, 11:26
NASA назвало дату высадки первой женщины на Луну

Это произойдет в рамках космической программы «Артемида».

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить первую женщину на Луну до конца текущего десятилетия. Об этом представительница NASA Чарли Блэкуэлл-Томпсон рассказала американской медиакомпании CBS (перевод — dw.com).

Речь идет о космической программе NASA "Артемида" (Artemis). Управление в декабре 2020 года представило 9 астронавтов и 9 астронавток, отобранных для участия в первых миссиях. Испытательный полет многоцелевого космического корабля "Орион" без экипажа может пройти до конца 2021 года.

Изучение спутника Земли в рамках программы "Артемида" поспособствует многим научным открытиям, уверена Блэкуэлл-Томпсон. По ее словам, специалисты все еще узнают что-то новое при изучении образцов, доставленных на Землю миссиями программы "Аполлон".

Последняя высадка астронавтов NASA на Луну состоялась в декабре 1972 года.

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