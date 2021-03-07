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Уровень образования у женщин в Беларуси выше, чем у мужчин

  • 7.03.2021, 13:03
Уровень образования у женщин в Беларуси выше, чем у мужчин

Среди занятых женщин 40,2% имеют высшее образование, 27,3% – среднее специальное.

По данным переписи населения 2019 года, на 1000 мужчин в возрасте 10 лет и старше с высшим образованием приходилось 224 мужчины против 270 женщин, со средним специальным – 270 против 301 женщины. Зато мужчин, имевших профессионально-техническое образование, было 152 против 89 женщин, сообщает thinktanks.by со ссылкой на Белстат.

Сегодня в Беларуси среди государственных служащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организации и заместителей — 58,2%. Высок процент женского участия в органах судебной власти страны – 69,4%.

По данным переписи населения 2019 года, уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 79,5%, средний возраст занятых женщин — 42,4 года.

Традиционно женскими сферами деятельности остаются здравоохранение и образование.

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