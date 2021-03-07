Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»2
- 7.03.2021, 13:24
В настоящее время российская вакцина одобрена в 46 странах.
В Северной Македонии власти одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), сообщает РБК.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония», — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, то регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
В настоящее время «Спутник V» одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.