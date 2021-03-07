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Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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  • 7.03.2021, 13:24
Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

В настоящее время российская вакцина одобрена в 46 странах.

В Северной Македонии власти одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), сообщает РБК.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, то регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В настоящее время «Спутник V» одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

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