Всем уже давно не до гандбола 1 Александр Опейкин

7.03.2021, 13:49

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Время беспредела должно бесследно исчезнуть вместе с режимом Лукашенко.

Не хотелось говорить о гандболе, но придется. Про игру мужской сборной на ЧМ в Египте опустим. Причины провала далеко не спортивные, а чисто морально-психологические. Знаю, что большинство ребят очень переживало из-за событий в стране. Как сказал в личной беседе один из игроков сборной: «Как мы могли нормально готовиться, если в стране происходит такая дичь? Мы три месяца из телефонов не вылазили». Ябатьки от спорта еще до сих пор не могут понять, что у всех нормальных людей в этой стране серьезная травма – людей жестко ######### (избили – прим.) и сейчас садят пачками просто за их мнение. Ну а председатель попечительского совета БФГ Иван Носкевич еще и лично этому способствует. Тут всем уже давно не до гандбола.

Но речь не об этом. К сожалению, БФГ наработала на плотный кейс для подачи в МОК и ЕГФ. Увольнение Константина Грибова и Натальи Петраковой (с приложенными аудиозаписями), исключение из сборной Ежиковой и Нестерук, кейс «Витязя» – это никак не спихнешь на фразу «в соответствии с внутренним законодательством». Уже давно очерчены контуры репрессивного механизма в белорусском спорте. Поэтому здесь речь идет именно о системном нарушении прав спортсменов, которую для МОК пытались прикрыть «решением работодателя». Не прокатило. Увольняют всех, кто подписал Открытое письмо спортсменов за честные выборы. Совпадение?

В 2026 году должен пройти чемпионат Европы по гандболу в трех странах – Польше, Литве и Беларуси. Мне очень бы хотелось, чтобы уже в свободной Беларуси мы могли увидеть большой гандбол. Но закрывать сегодня глаза на репрессии в исполнении руководства БФГ невозможно. Время беспредела закончилось и должно бесследно исчезнуть вместе с режимом Лукашенко.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, «Фейсбук»

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