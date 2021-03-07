«Отвага белорусских женщин потрясла весь мир!» 7.03.2021, 14:24

Весна дарит нам надежду.

Сегодня люди в Минске и регионах снова вышли на воскресные акции протеста. Накануне 8 марта многие требуют свободы для отважных белорусок, которых режим бросил за решетку.

Белорусы записали трогательное видео к празднику 8 марта.

«Отвага белорусских женщин потрясла весь мир. Они выходили на Женские марши, собирались в цепи солидарности, делали сцепки, отбивали от карателей мужчин. Многие пострадали за нашу свободу. Но весна — время перемен, пробуждения, и новых возможностей. Весна дарит нам надежду», — говорится в видеоролике.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

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