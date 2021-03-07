Счастье есть 1 Антонина Асанова

7.03.2021, 14:44

За борьбой с пармезаном и польскими яблоками власти не заметили, как у россиян перестало хватать денег на продукты.

Недавно Bloomberg назвало Россию одной из «горячих точек» на мировой карте из-за резкого роста цен на продукты. Инфляция может привести к протестам, считают в агентстве. В Минэкономразвития сразу же поспешили назвать эти утверждения спекулятивными. Но, по официальной статистике, цены действительно увеличиваются быстро. За год в России стоимость продуктов выросла на 8,2%. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. И в 7,5 раза выше продуктовой инфляции в Евросоюзе.

Реальность, данная в ценниках

С лета прошлого года мировые цены на сельхозтовары повысились на 20–30%. «В Европе это транслируется в рост продовольствия на 1% в год, а у нас — на 7-8%. Потому что в ЕС низкая инфляция на протяжении десятилетий, потребители и производители знают, что на следующий год цены опять упадут. А если инфляционные ожидание высокие, то внешние шоки могут приводить к инфляционным скачкам», — объясняет Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ.

К тому же в России для подорожания продуктов есть вторая причина — девальвация рубля с 61 рубля за доллар в начале прошлого года до 74 рублей сейчас. С одной стороны, девальвация сделала цены на наши продукты еще привлекательнее на мировом рынке. С другой — из-за роста доллара начинают расти издержки на производство внутри страны: увеличиваются расходы на удобрения, средства защиты, ветпрепараты, аминокислоты, семена, оборудование. В итоге дорожают даже те продукты, которые не торгуются на внешнем рынке.

Альтернативные Росстату оценки продуктовой инфляции еще выше. «Ромир» считает, что в прошлом году продукты подорожали на 11%. Компания отслеживает цены не на полках, а в чеках. И учитывает не базовую, а реальную корзину продуктов, которая формируется по факту покупок. По данным «Платформы ОФД», которая передает чеки из онлайн-касс в налоговую, фактическая инфляция по ряду позиций также существенно выше, чем учитывает Росстат. Например, подсолнечное масло за год выросло в цене на 36%, а не на 26%, пшеничная мука — на 27%, а не на 14%, дарницкий хлеб — на 12%.

«В 2020 году наиболее сильным подорожанием отметились огурцы и томаты, да и в целом почти каждый месяц росли цены на развесные категории. Кроме того, в первые недели пандемии был отмечен рост цен на туалетную бумагу», — добавляют в «Ромире».

Осенью начали резко дорожать сахар и подсолнечное масло. Так, сахар за год прибавил в цене сразу 65%. Правительство решило действовать административными мерами и в декабре договорилось с ретейлом и производителями об ограничении цен. Но в феврале ситуация снова вышла из-под контроля — начали дорожать курица и яйца. Теперь цены ограничены и на них.

В среднем в 2020 году доля трат россиян на товары FMCG, то есть повседневного спроса, достигла 47% семейного бюджета, следует из данных «Ромира».

В компании «Платформа ОФД» тоже зафиксировали по ряду позиций больший рост цен, чем Росстат.

По ощущениям россиян, годовая инфляция в 2020-м и вовсе разогналась до 12%. «В жизни у каждого из нас — своя личная потребительская корзина, и она сильно отличается от среднестатистической по стране. Проблема большой разницы между ощущением инфляции и статистикой существует во всех странах», — говорит Наталья Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка».

Не гречкой единой

За последние 10 лет, даже по консервативной оценке Росстата, отдельные продукты на полках подорожали до трех раз, то есть росли в цене в три раза быстрее среднего уровня.

Больше, чем акции «Газпрома», и больше, чем московская недвижимость, выросли в цене творожные сырки. По данным Росстата, они подорожали в 2,7 раза. В топе самых подорожавших продуктов в принципе много «молочки»: мороженое и сливочное масло (рост цен в 2,6 раза), йогурт (2,4 раза), сгущенное молоко (2,2).

В сегменте молочных продуктов по-прежнему велика доля импорта (9,8%), а кроме того, последние 10 лет фермерские хозяйства вытесняли крупные производители.

«Молочные комплексы красивые, современные, там породистые животные и отличные надои, которые не снились колхозно-совхозным коровам советского времени, но молоко не получается производить дешевым», — говорит Наталья Шагайда, директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС.

В 2–2,5 раза за 10 лет подорожала рыба, причем вся: и лососевые, и селедка. Рыба производится в России, но активно продается на экспорт, поэтому цены на нее определяются внешним рынком, в валюте.

Наконец, выросли цены и на импортные товары: чай, кофе, шоколад, орехи, оливковое масло. В 2010 году курс доллара колебался на уровне около 30 рублей. Теперь он больше 70 рублей. Цена водки также выросла вместе с акцизами.

В топе самых подорожавших продуктов нет ни гречки, ни сахара. Хотя именно эти наименования чаще всего звучали в новостях в связи с подорожанием и панической скупкой. Дело в том, что цены на них меняются волнами: то резко падают, то резко растут. С 2010-го цена гречки сначала в два раза упала, потом поднялась, снова снизилась на треть и опять выросла. Всего за 10 лет

гречка прибавила в цене 33% — это значительно ниже среднего.

Сахар подорожал на 32%.

Подсолнечное масло — на 78%.

Самое удивительное — несколько продуктов за 10 лет даже подешевели. Это картофель. Он стоит на 2% меньше, чем в 2010 году.

Цены на лук практически не изменились. А белокочанная капуста потеряла в цене почти треть — целых 28%.

Все дело в высокой конкуренции в этом сегменте рынка. «Основным производителем овощей и картофеля являются хозяйства граждан. Очень активно развиваются фермеры. Растениеводческая продукция в России дешевая и абсолютно конкурентная по цене. Если не брать тепличные овощи, конечно», — объясняет Наталья Шагайда.

Прорыв не по карману

За последние 10 лет цены на продовольствие выросли на 86%. Тогда как реальные располагаемые доходы граждан не просто не выросли, а даже упали ниже уровня 2010 года, исходя из данных Росстата. Россияне сильно пострадали от последствий пандемии COVID-19. 69% граждан вынуждены экономить, указывают в NielsenIQ.

«В 2015–2016 годах продовольственная инфляция была значительно выше. Но тем не менее кажется, тогда люди спокойнее реагировали на нее, чем сейчас. Остроту вопросу роста цен придает не столько подорожание товаров, сколько падение доходов», — замечает Наталья Шагайда.

Сложнее всего приходится самым бедным.

Они тратят на еду не треть, как средние россияне, а больше половины бюджета — 52%, сообщал Росстат по итогам 2019-го.

«Нельзя помочь всем, но помочь самым бедным слоям населения можно», — говорит экономист Иван Стариков, замминистра экономики России в 1995–2000 годах. Он давно предлагает ввести систему адресных продовольственных сертификатов для самых нуждающихся.

По моим оценкам, таких людей порядка 30 млн человек. Если в среднем выделить по 5 тысяч рублей в месяц на человека, потребуется на это 1,8 трлн рублей в год. Но это позволит эффективно помочь самым бедным, создаст гарантированный спрос на продукцию отечественных производителей, например, свинины, курицы, которые испытывают серьезное спросовое ограничение. Это, в конце концов, улучшит рацион питания людей, что скажется на здоровье», — говорит Стариков.

Впрочем, правительство пока последовательно отказывается от введения продовольственных сертификатов. Если на международном уровне продовольственная безопасность — это обеспечение доступности качественной еды для населения, то в России продовольственная безопасность понимается прежде всего как максимально возможное самообеспечение, независимость от других стран, говорится в исследовании РАНХиГС.

При этом средства на поддержку отечественных производителей все равно тратят. В 2014 году Россия объявила о начале активной политики импортозамещения и ввела продуктовые контрсанкции, запретив ввоз в Россию мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей из большей части европейских стран и США. С нарушившими границу польскими яблоками и пармезаном расправлялись бульдозером.

С 2015 по 2020 год правительство направило на проекты по замещению импорта почти 3 трлн рублей. Еще около 2,2 трлн потратили россияне, переплатив за более дорогие по сравнению с импортом отечественные продукты, подсчитывали экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР.

В итоге «сельское хозяйство сделало невероятный рывок, который трудно себе и представить было», делился успехами два года назад президент Владимир Путин. За 10 лет экспорт продовольствия из России вырос в 3,4 раза, почти до 30 млрд долларов США.

Тем не менее продукты, даже зерно, на 99% выращиваемое в России, продолжили дорожать.

Нынешние меры правительства — попытку сдержать цены административными методами, введение экспортных пошлин и (в перспективе) повышение ключевой ставки — и Стариков, и другие эксперты называют краткосрочными и неэффективными.

«Если бороться с инфляцией административными методами, она может либо ускориться, либо возникнет дефицит. Потому что производителям станет невыгодно заниматься этими товарами. А повышение ставки негативно влияет на экономику», — говорит Марсель Салихов. В долгосрочном плане с инфляцией нужно бороться за счет создания эффективных потребительских рынков и развития конкуренции, заключает эксперт.

«Мера с поддержкой доходов уязвимых слоев населения считается мерой, наименее искажающей рынок и не имеющей долгосрочных негативных моментов со всех сторон. Ограничение цены, ограничения экспорта — меры с длительным негативным эффектом», — согласна Наталья Шагайда.

Вдобавок отмена контрсанкций могла бы сделать доступнее часть товаров: фруктов, сыра. В 2014–2016 годах отечественные потребители переплачивали за продовольствие 10–14% по сравнению с внешним рынком. С тех пор цены сблизились, но и сейчас россияне переплачивают за продукцию, считает эксперт.

Антонина Асанова, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».