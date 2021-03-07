Политзаключенный Максим Знак пишет в СИЗО роман 1 7.03.2021, 15:08

Готовы уже два тома.

Жена адвоката Максима Знака, который почти полгода незаконно находится под стражей, рассказала "Белсату" о том, как он проводит время в СИЗО.

— Максим вообще герой: хорошо держится и не дает себе отдохнуть. У него очень много дел: отвечает на письма, пишет стихи и песни, пишет рассказы — их уже более семидесяти, пишет роман — готовы уже два тома. Мы смеемся, что это у него творческий отпуск, правда, немного затянулся, — говорит Надежда Знак.

Она добавляет: остальное время Максим читает и "перевоспитывает тех, кто рядом".

— У него была цель, чтобы два человека в камере бросили курить. И, знаете, удалось. Правда, потом состав людей изменился, но и новые соседи курят все меньше. Он придумывает игры и спортивные соревнования. Когда выходят на улицу, играют во что-то вроде "Брейн-ринга" и "Что? Где? Когда?". Всякое бывает, конечно, но большую часть Максим на позитиве.

Максим Знак был задержан 9 сентября. Он признан политзаключенным и узником совести.

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