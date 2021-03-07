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До -9°С ожидается в Беларуси 8 марта

  • 7.03.2021, 15:51
До -9°С ожидается в Беларуси 8 марта

Ожидается переменная облачность.

До 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, ночью местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза. Днем будет от минус 6 до нуля градусов, по югу до 2 градусов тепла.

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