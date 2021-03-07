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Китайский экспорт на фоне пандемии вырос на рекордные 60 процентов

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  • 7.03.2021, 18:16
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Китайский экспорт на фоне пандемии вырос на рекордные 60 процентов

Именно Пекин производит товары, пользующиеся всемирным спросом в условиях пандемии.

Рекордному росту способствовало то, что КНР производит товары, пользующиеся всемирным спросом в условиях пандемии. Экономисты прогнозировали хорошие показатели, но не настолько высокие, пишет "Немецкая волна".

Китайский экспорт в начале текущего года рекордными темпами оправился от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В январе - феврале 2021 года экспорт из второй по величине экономики мира неожиданно вырос сразу на 60,6 процента в годовом исчислении, свидетельствует данные таможенного ведомства КНР, обнародованные в воскресенье, 7 марта.

Стремительному восстановлению китайского экспорта способствовало то, что именно Китай производит многие товары, которые в условиях пандемии пользуются всемирным спросом - медицинское оборудование, например, защитные маски, или ноутбуки и мониторы для работы в домашних условиях.

Эксперты ожидали крупного прироста китайского экспорта, но не столь высокого: они прогнозировали плюс на уровне 38,9 процента. За один только февраль экспорт из КНР подскочил на 154,9 процента. В таможенном ведомстве службе КНР отметили, что стремительному приросту китайского экспорта способствовало и восстановление экономики в странах ЕС и США на фоне реализуемых в этих странах мер по оживлению конъюнктуры.

Рост импорта в КНР

Еще одним позитивным фактором для китайского экспорта стало то, что многие фирмы в КНР в 2021 году, в отличие от предыдущих лет, продолжали производство и в китайские новогодние праздники, поскольку многие трудящиеся из-за пандемии отказались от отпусков.

Импорт в КНР в январе - феврале также вырос неожиданно сильно: в годовом исчислении прирост составил 22,2 процента. Аналитики прогнозировали прирост лишь на уровне 15 процентов.

Китай в 2020 году стал единственной в мире крупной экономикой, добившейся роста на фоне пандемии, пусть и невысокого по китайским меркам. Рост ВВП в минувшем году составил 2,3 процента (рекордно низкий показатель с 1976 года) в результате сравнительно быстро принятых жестких мер, позволивших избежать крупной второй волны заражений.

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