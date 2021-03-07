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Тысячи человек посетили заключительную мессу Папы Римского в Ираке

  • 7.03.2021, 20:07
Тысячи человек посетили заключительную мессу Папы Римского в Ираке
Фото: Reuters

Папа Римский Франциск провел воскресную мессу на стадионе Франсо Харири в Эрбиле.

Папа Римский Франциск провел воскресную мессу на стадионе Франсо Харири в Эрбиле (Иракский Курдистан) во время исторического визита в Ирак.

Последнее мероприятие Папы в рамках четырехдневного визита в Ирак, несмотря на коронавирус, посетили тысячи прихожан, пишет Reuters.

«В это особенное время мы не думаем о короне. Бог на нашей стороне, потому что здесь Папа!» — сказала 33-летняя женщина.

По меньшей мере 10 тысяч человек собрались на стадионе, чтобы послушать обращение понтифика. Стадион вмещает 30 тысяч человек, но из-за пандемии организаторы ограничили число посетителей до 10 тысяч.

«Ирак навсегда останется со мной», — обратился Папа Франциск.

«Сегодня я воочию убедился, что Церковь в Ираке жива, и что Христос жив и присутствует в Своем святом и верном народе», — сказал Папа Франциск в своей проповеди.

По завершении мессы Папа Франциск благословил статую Девы Марии, разрушенную боевиками Исламского государства.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
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