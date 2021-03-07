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Коллапс на границе с ЕС: выезда из Беларуси ожидают более 2000 фур

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  • 7.03.2021, 21:35
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Коллапс на границе с ЕС: выезда из Беларуси ожидают более 2000 фур

В пунктах пропуска на границе с Украиной очередей нет.

Более 2000 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза вечером 7 марта. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 20.00 наиболее серьезные заторы наблюдаются в литовском направлении: выезда ждут более 1270 фур. Из этого числа в «Каменном Логе» скопилось свыше 480 грузовиков, в «Котловке» — 330, в «Беняконях» — 300, в «Привалке» — 160.

В пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе в очереди находятся более 360 грузовых авто: в «Григоровщине» — 190 фур, в «Урбанах» — свыше 170.

На выезд в Польшу стоят свыше 390 фур: в «Брузгах» — 160, в «Козловичах» — 130, в «Берестовице» — 100.

В пунктах пропуска на границе с Украиной очередей нет.

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