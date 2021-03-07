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На продажу выставлен старейший горнолыжный центр Беларуси

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  • 7.03.2021, 22:40
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На продажу выставлен старейший горнолыжный центр Беларуси

Цена вопроса - миллион долларов.

На продажу выставлен старейший горнолыжный центр Беларуси - «Якутские горы». Центр хотят продать за миллион долларов. Он находится в 37 километрах от Минска возле деревни Якуты. В составе центра – горка с бугельным подъемником, деревянный ресторан, баня с беседками. Есть также площадка для пейнтбола, минифутбола и волейбола. Заявляется, что в летний сезон «Якуты» могут принимать большие корпоративы и даже фестиваль на 4000 человек, передает kp.by.

«Якутские горы» считаются первым горнолыжным центром в Беларуси - ведь именно здесь в 2001 году появился первый подъемник. Для тех времен это был своеобразный прорыв – 480-метровая трасса с перепадом высот в 60 метров привлекала к себе горнолыжников не только из Минска, но и из других городов. Тут открылся пункт проката горнолыжного инвентаря, начала работать школа горных лыж и сноуборда. Правда, со временем в стране появились более масштабные горнолыжные центры («Логойск» и «Силичи»), и про «Якуты» как-то подзабыли. Тем не менее, это было хорошее место для того, чтобы обучиться горнолыжному мастерству. Впрочем, хорошо катающимся лыжником трасса покажется очень скучной. Три последних зимних сезона центр не работал – он был ориентирован только на летние корпоративы.

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