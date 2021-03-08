Гарри Погоняйло: Караев наговорил на статью Уголовного кодекса, предусматривающую высшую меру наказания 3 8.03.2021, 8:33

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Гарри Погоняйло

Честное правосудие будет осуществлено.

Об этом сайту Charter97.org заявил председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло, комментируя опубликованное BYPOL выступление экс-главы МВД Беларуси Юрия Караева на прощальной речи в к ГУБОПиК:

— Он наговорил на многое: и на превышение служебных полномочий, и на угрозу убийств граждан. Если эти убийства оценивать как казни без суда, то они будут рассматриваться с позиции уголовного закона и международным сообществом как преступления против человечности.

Если в сливе изложены объективные обстоятельства прощальной речи экс- министра МВД Караева и слова, сказаны именно им: «все бросайте, находите эту тварь и убивайте! Вот такое мое вам наставление» становиться понятным, что слова Караева сказаны в адрес мирных протестующих граждан, выражающих собственное мнение, свои политические взгляды. Такого рода убийства по политическим мотивам, носящие систематический характер, являются деяниями, подпадающими под признаки статьи 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она предусматривает наказание вплоть до смертной казни и не имеет сроков давности, как и все преступления против мира и человечности, согласно нашему Уголовному кодексу. На совершение таких тяжких преступлений ориентирует в своем наказе подчиненных экс-министр МВД.

Само выступление генерала Караева, если будет доказано, что голос на записи принадлежит ему, показывает истинное лицо тех, кого бывший глава государства назначает на высшие должности, вручает им генеральские погоны, а также командование тысячами сотрудников правоохранительных органов, раскрывает, в каком ублюдочном состоянии все находится.

Исключительная преданность только хозяину, готовность выполнить любой его преступный приказ, не считаясь с жертвами, не обдумывая, как будет это воспринято людьми, общественностью, да и его сослуживцами. Отсутствие интеллекта, критического восприятия происходящего и чистое солдафонство. И где взяться гуманному отношению к тем, чьи права и свободы они призваны защищать. Разбивая кирпичи и бутылки о свою голову в ходе тренировок и «кричалок», они в краповых беретах, ему подобные, вышибли из голов все человеческое и осталось там только звериное.

Прокуратура могла бы оценить высказывания и как разжигание национальной и иной розни, в том числе, по политическим мотивам — со всеми вытекающими последствиями. Наработал этот гражданин на несколько статей Уголовного кодекса.

Но дело еще и в том, что силовики решили, что они «защищают» государство от мирно протестующих граждан. Абсолютно забыв о том, что государство и есть народ, а все остальные, нанятые им для достижения целей, поставленных Конституцией и законами, принятыми на ее основе, что в них закреплено право граждан на восстание против преступного правительства. Караевцы, подчиненные Карпенкова, Балабы и другие, выполняющие полицейские функции, ныне ведут себя на родной земле как оккупанты.

Они сегодня как на войне, «пленных не берем» и с жертвами можно не считаться. Их вера на вседозволенность и допустимость средств, которые они могут употребить, демонстрирует обществу и всему миру, что они готовы на все, что приказал начальник.

В канун и в ходе избирательной кампании 2020 года бывший глава государства объездил многие бригады специального назначения, иные воинские формирования, пожалуй, с единственной целью: почувствовав угрозу своей личной власти и то, что народ не хочет смириться с прежними подрядами, он принудил военных изменить присягу, данную ими служить народу и закону, на другую, чтобы они поклялись ему в верности и во всем поддержали его, обещая награды, продвижение по службе, квартиры, кому-то — генеральские погоны, высокое жалование, и что «ни один волос с их головы не слетит». Он лично гарантирует им безопасность и это ныне демонстрируется.

В итоге многие из них стали участниками захвата государственной власти неконституционным путем и, таким образом, стали участниками множества преступлений, творимых на земле белорусской.

— Можно ли полностью доказать вину Караева в преступлениях против человечности на основании этой записи?

— Если следствие назначит фоноскопическую экспертизу для установления, кому принадлежит голос, и по результатам исследований будет установлено, что голос принадлежит Караеву, что именно он сказал услышанные нами слова в представленном спиче, что там нет никого монтажа, подделки, что запись находится в технической целостности и т.п., — то тогда она может быть использована как одно из доказательств его вины.

После проведения необходимых следственных действий, закрепленные доказательства в установленном порядке должны лечь на стол суду. На судебных весах будут проверены их истинность, достоверность и достаточность и от установленного положено в приговор обвинительный или оправдательный. Справедливое правосудие свершится.

Суд может признать, что этот человек, который занимался такого рода призывами, готовил своих «собратьев» к подобным убийствам. И эти убийства совершились. Дело в том, что по самой записи, после установления ее даты, можно сказать, что ряд преступлений были совершены сотрудниками МВД после слов Караева. В том числе и убийства, например, Романа Бондаренко. Когда будет доказана причинно-следственная связь высказываний, принадлежащих, якобы Караеву и последующими действиями, связанными с убийством Бондаренко, тогда и можно будет делать соответствующие выводы, что преступление произошло с участием сотрудников милиции, аффилированными с ними гражданами, которые также выполняли незаконные приказы милиции на избиение людей, хотя они не были на это уполномочены на законных основаниях. Все это и подлежит тщательному и объективному расследованию.

Не верю в идею скорого образования международного суда под эгидой Совета Безопасности ООН или же созданного европейскими институтами, потому что это крайне сложно и долго, но они в перспективе возможны. Однако сегодня у нас есть четкие законы и понимание, что в ряде случаев могут быть возбуждены дела на основании универсальной уголовной юрисдикции, которой обладают многие страны Западной Европы, а также наши соседи: и Украина, и балтийские страны, и Россия.

К примеру, граждане Беларуси бежали от пыток и зверств на родине, и находятся ныне за рубежом. В тех странах, где они получили убежище или защиту иного формата, то есть, находятся под защитой данного государства, обладающего универсальной уголовной юрисдикцией, они могут обратиться в компетентные органы с просьбой о проведении доследственных проверок и возбуждении уголовных дел по правилам универсальной юрисдикции. Такие производства начались. Известно о деле Максима Хорошина в Литве, еще 10 аналогичных дел лежат на столах литовских прокуроров, возможно, по ним идут расследования. На стадии возбуждения находятся такие же дела в Польше, Украине, Чехии, Германии. Не исключено, что и в ряде других стран.

География таких дел будет расширяться, потому что тысячи наших граждан пострадали от жестокости, пыток, изнасилований, и ждут справедливости, установления виновных и суда над ними.

Лично меня перспектива того, что уже происходит, радует. Я 20 лет настаивал на применении универсальной уголовной юрисдикции, которая появилась в нашем Уголовно-процессуальный кодекс 1 января 2000 года. Я знаю, что аналогичные статьи имеются в кодексах других стран. У кого-то раньше появились, у кого-то позже, но они появились с общими требованиями государств и народов бороться с преступлениями против человечности, против развязывания войн, против геноцида и других преступлений.

Суть в том, что государства, заключив соответствующие договоры и соглашения, взяли на себя обязательства и ввели в национальные законы такого рода деликты, которые позволяют на национальном уровне привлекать к ответственности виновных, вне зависимости от того, где были совершены преступления. При наличии данных и заявлений потерпевших, их родственников, могут быть возбуждены уголовные дела в отношении обвиняемых, избраны меры пресечения, выданы ордера на арест, а службы Интерпола возьмутся за поиски скрывающихся по всему миру, найдут их, и они предстанут перед судом.

Универсальная уголовная юрисдикция работает по принципу «или выдайте виновное лицо в нашу страну для осуществления правосудия, или судите его сами». В прошлом по данной универсальной юрисдикции прошли дела в отношении чилийских офицеров времен Аугусто Пиночета, которые осуществляли пытки, убийства, похищениях людей, за которыми следовали их исчезновения, и другие преступления против человечности. Они были привлечены к ответственности в Бельгии, в Испании,в других странах, в соответствии с национальными законами по процедуре универсальной уголовной юрисдикции.

Недавно стало известно о приговорах сирийцам, которые на территории Сирии в отношении своих и иностранных граждан совершали те же самые преступления. Казалось бы, Сирия такая далекая страна от Европы, события происходили 6-7 лет назад, но сегодня уже есть дела, рассмотренные в Германии. В отношении многих вынесены обвинительные приговоры и назначены длительные сроки лишения свободы. Но есть и оправдательный приговор. Важно, что справедливое правосудие свершилось.

Белорусский народ должен знать и рассчитывать на то, что инструменты для борьбы с безответственностью наших силовиков, совершивших преступления, есть. Они действуют, и виновные будут наказаны. Более того, мы дождемся того времени, когда начнутся суды и у нас в Беларуси. Но это будут суды независимые, при демократической власти, и в новых условиях. Мы будем гарантировать, что каждый, кто предстанет перед судом, ответит за то, что он совершил. Честное правосудие свершится.

И пусть господа караевы, карпенковы и иже с ними побольше наговаривают, что у них на уме и в действиях, но пусть отдают себе отчет в том, что ничего нет тайного, что бы ни стало явным. Все рано или поздно будет известно. Сама система сливов говорит о том, что в силовых структура идет сильнейшее брожение, что там действуют сегодня люди думающие, оценивающие ситуацию и припасающие себе на потом или уже сливающие сегодня ту информацию, которая будет полезна для нашего правосудия.

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