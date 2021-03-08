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«Во всех проблемах в стране виновата та же самая вертикаль во главе с тем же дедом»

  • 8.03.2021, 8:40
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«Во всех проблемах в стране виновата та же самая вертикаль во главе с тем же дедом»

И никто иной.

8 марта исполком МОК соберется на свое заседание. В повестке дня значится и белорусский вопрос. Вот и посмотрим, насколько удалась операция «выборы без выбора», которую провернули в НОК Беларуси, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

МОК настаивал на полностью новых лицах. Лица, как мы отмечали поменялись, но не все. А фамилии остались почти те же. Самое главное - ничего не изменилось с нарушением прав спортсменов. Думается, как раз об этом и было письмо Фонда спортивной солидарности Беларуси, которое было отправлено в МОК пару дней назад. Благо свежие примеры подоспели – в сборную Беларуси по гандболу не вызваны лидеры Ежикова и Нестерук. Все дело в том, что они являются подписантами письма за честные выборы.

А на ул.Радужной и ул.Кирова тем временем готовятся к худшему сценарию. На случай, если красно-зеленого флага и советского гимна в Токио не будет, уже записаны обращения «правильных» спортсменов. Праведный гнев заряжен в орудия Геббельс-ТВ. Банде Баха дадут четкий и принципиальный ответ!

Однако, правда, в другом: виновники введения санкций МОК - спортивная вертикаль во главе с дедом. И никто иной. Равно как и во всех проблемах в стране виновата та же самая вертикаль во главе с тем же дедом.

Если что Беларусь выступит без флага второй раз в истории. Первый был в 1992 году в Альбервилле и Барселона, года выступила так называемая сборная СНГ, в которую входили и белорусские спортсмены (Щербо взял шесть медалей). Тогда выступили под Олимпийским флагом.

Правда, неизвестно, что деду может стрельнуть в голову. Может так случиться, что на Игры не поедет вообще никто. Такой вот ответ в стиле назло маме уши отморожу.

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