История из Солигорска о счастливых женщинах и настоящих мужчинах 8.03.2021, 9:26

фото: GAZETABY.COM

Если бы сегодня у белорусов спросили, что такое любовь, многие бы не стали говорить о звездах в небе и серенадах под луной.

В их представлении, любовь — это заботливо сложенные передачи, ежедневные письма на полтетради, дежурство под РОВД и СИЗО под проливным дождем.

Любовь — это когда муж говорит, что больше не будет работать и получать зарплату, а ты говоришь ему за это «спасибо», потому что знаешь, чего стоило ему принять такое решение.

Думаете, так не бывает? «Салідарнасць» пообщалась с прекрасными женщинами, любовь которых сегодня спасает их мужчин.

Ольга: «О том, что Саша ушел в стачку, узнала из новостей»

фото: GAZETABY.COM

— 8 марта в этом году тоже будем отмечать, если никого не заберут, — спокойно говорит Ольга Кононович из Солигорска.

Уже девять месяцев ее семейная жизнь напоминает хрестоматийные сюжеты про революционеров. Ольга с Александром живут от задержания до задержания.

— Со временем на каком-то этапе страх отступает и перестаешь бояться. Но теперь мы еще отчетливее понимаем, ради чего все это, — уверенно заявляет Ольга.

Первый раз Александра задержали еще в июне 2020 года в Минске, куда он поехал по делам.

— Освободившись, решил прогуляться в центре, пришел в парк Горького, у него не было ни флагов, ни плакатов, он был один, одет в майку с Погоней. Может, поэтому его почти сразу забрали и отвезли в РУВД. Там продержали 4 часа и выпустили со штрафом, — вспоминает Ольга.

14 июля в Солигорске на центральной площади собралось с десяток человек, которые хотели выразить свое несогласие с отказом в регистрации кандидатом в президенты Виктору Бабарико. Одним из пришедших был Александр Кононович.

— Там не было никакой акции, люди просто стояли, обменивались мнениями, Саша был с нашим старшим 8-летним сыном. К ним подошел начальник милиции и сказал: «Даю три минуты, чтобы вы разошлись, иначе задержим». Но трех минут не прошло. Никто не успел даже сориентироваться, как налетел ОМОН. Муж держал сына за руку, ребенка просто оттолкнули и на его глазах увели отца, даже не узнав, с кем остался мальчик, — рассказывает Ольга.

В тот раз Александру дали 5 суток «за якобы неповиновение правоохранителям».

— Потом он стал независимым наблюдателем. В день выборов в 20 часов его выгнали с участка. Я с детьми как раз пришла к этому времени, чтобы его встретить. Мы решили дождаться протоколов. Сидели на скамейке, дети играли рядом, младшему ребенку 3 года.

Буквально минут через 15 подъехал «бус», и меня вместе с мужем туда запихнули. Вокруг было мало людей, кто-то поспешил уйти, а я думала, что ничего плохого мы не делаем, и бежать не собиралась. Дети не заметили, как нас увезли. Мы с мужем места себе не находили, я кричала всю дорогу, что у меня там остались дети, что вы творите. Мне пригрозили: «Закрой рот, а то мордой в пол положим», — до сих пор с дрожью в голосе вспоминает Ольга события рокового дня.

Даже представить сложно состояние матери маленьких детей, которая не может узнать, что с ними. Ольгу отпустили только через 7 часов.

— Сашу оставили на 10 суток, а я бежала домой, не понимая, где искать детей. К счастью, старший ребенок смог сообщить бабушке, что мы пропали, и она их тогда нашла. Он, бедный, так перепугался, что пришлось обращаться к психологу.

Муж сидел в Любани, там отношение к задержанным было нормальное. Я написала кучу жалоб о том, что были грубо нарушены права моих детей, о том, что их оставили в заведомо опасном положении. Но в ответ получила только дежурные отписки, — говорит собеседница.

В стачку рабочий ОАО «Беларуськалий» Александр Кононович ушел 18 января. На предприятии он отработал около 20 лет.

— Долго не мог решиться, потому что он приносил единственный доход в семью. Я по профессии фитнес-тренер, но сейчас заработка почти не имею. У мужа зарплата была около 2,5 тысяч рублей. Но, не могу сказать, что не предполагала такое развитие событий.

О том, что Саша ушел в стачку, узнала из новостей. Первое, что сказала ему, когда увидела: «Что есть будем?», — признается Ольга.

Она говорит, что никаких накоплений семья не делала и что теперь они действительно вынуждены сильно экономить. История арестов и задержаний в семье Кононович на этом не закончилась.

13 ноября во время экскурсии в Коссовский замок задержали Ольгу.

— Это действительно была интересная экскурсия с гидом для членов стачки и их семей. Мы решили, что я поеду отвлекусь, а муж остался с детьми. Прямо во время экскурсии подъехал автобус, и нам сказали: «Проедемте в РОВД». На все вопросы, в чем дело, мы получали стандартный ответ: потом узнаете, — рассказывает Ольга.

В тот раз ее продержали в СИЗО трое суток до суда и выпустили со штрафом в 10 базовых за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

— Тогда я очень испугалась самого факта, что меня оставят в СИЗО, потому что не знала, что это такое. И муж за меня очень испугался, когда узнал. Но со временем страх прошел. Когда меня задерживали в последний раз, я уже не так боялась, хотя силовики действовали очень жестко, — рассказывает Ольга про недавнее задержание группы людей, отправившихся в лес под Солигорском, чтобы отдохнуть на природе.

— Лично для меня ключевым моментом, когда перевернулось мое сознание, стало понимание того, что при этой власти я не могу защитить своих детей. Я не могу никого наказать за то, что их обидели, и не могу никому пожаловаться. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем ради наших детей, — объясняет Ольга, что дает ей силы поддерживать мужа и оставаться оптимисткой.

С Александром они вместе уже 12 лет, из них в браке — 10.

— Он очень добрый, — называет Ольга главное качество своего мужа, которым он ее покорил.

За недавнюю прогулку по лесу Ольге Кононович назначили штраф в размере 80 базовых величин. Таких денег у семьи стачкомовца нет.

Катерина: «Дочка заплакала, когда услышала, что папу били»

фото: GAZETABY.COM

Катерина и Антон Демковы в этом году будут отмечать «жестяную» свадьбу. Женаты они уже 8 лет. Познакомились в духе времени – в интернете. Антон написал «Привет», Катя сразу ответила.

— Я не местная, приехала в Солигорск учиться в колледж, там же должна была остаться на отработку по распределению. Дальше планов не строила, и тут накануне выпускных экзаменов появился Антон. Тогда ему оставалось пару месяцев до дембеля. На первое свидание он пригласил меня прогуляться по городу. Тогда еще не думала, что останусь в Солигорске на всю жизнь, — вспоминает Катерина.

Она говорит бодрым голосом и даже пробует улыбаться, а потом снова опускает глаза, но не плачет. Буквально накануне нашего разговора Антона осудили на 15 суток за прогулку по лесу.

— Антон очень обрадовался, когда я забеременела, хоть мы тогда еще и женаты не были, только подали заявление. Сразу решили, что у нас будет много детей. Антон очень гордится тем, что он многодетный отец, — говорит собеседница.

Рабочий ОАО «Беларуськалий» Антон Демков ушел в стачку одним из первых, еще до Народного ультиматума.

— Я его долго отговаривала, — признается Катерина.

— Он единственный кормилец в вашей большой семье?

— Что вы! Я не из-за денег боялась, я за него боялась. О деньгах вообще не думала. Я видела, что может случиться с бастующими шахтерами, видела, как их задерживают. Но Антон сказал, что должен поддержать ребят, которые ушли в стачку первыми. И я согласилась, — вспоминает Катерина, как нелегко ей далось это решение мужа.

Говорит, что с тех пор в ее жизни стало больше волнений, но ничуть не меньше любви.

— Когда первый раз его задержали на экскурсии в Коссово, он сам позвонил из РОВД, я очень испугалась. Помню, позвонила свекрови и не сдержалась, расплакалась. Антона тогда оставили на семь суток.

В прошлые выходные уже свекровь позвонила и говорит: что-то Антон недоступен. Я встревожилась, но не хотела думать о плохом. Даже прилегла, попробовала уснуть, но все равно подхватилась и стала читать интернет. Увидела, что их задержали, что задерживали жестко, и тогда снова расплакалась, — уже успокоившись, говорит Катерина.

На суд ее никто не приглашал, Антону впаяли 15 суток ареста. Это 8 марта он пропустит впервые.

— У нас, кроме меня, еще две дочки — 4 и 7 лет. Еще есть маленький сын. Младшие не понимают, а старшая дочка услышала, как мы со свекровью обсуждали, что Антона, возможно, били при задержании. Она не понимает, где папа, но заплакала от того, что его били. Сейчас стараемся ее отвлекать.

Антон всегда дарит нам подарки на все праздники. Спрашивал, что подарить мне на следующий день рождения, но я отказалась от подарка. Семья и есть наш самый большой подарок.

Мы постоянно друг другу признаемся в любви. Антон — человек тактильный, любит меня обнимать, знакомые даже удивляются, что мы вместе столько лет, давно женаты, а он все с «обнимашками», — улыбается собеседница.

На вопрос о том, как семья выживает полгода без зарплаты мужа, отвечает, что помогают родственники.

— Нас поддержали все, никто не упрекнул ни мужа, ни меня. А когда сейчас Антона забрали, мне звонили и писали жены других ребят из стачки. Это очень помогает, когда все друг друга поддерживают, — признается Катерина.

Она уверенно говорит о том, что не жалеет о решении мужа уйти в стачку, и ждет свой главный подарок — его возвращение, пусть и не на 8 марта.

Надежда: «Когда муж был «на сутках», поняла, насколько он мне дорог»

фото: GAZETABY.COM

— Муж вернулся после ареста и первое, что сказал: «Завтра на работу не выхожу, больше я не работаю на этот режим», — вспоминает Надежда Осипян.

Задержали их с мужем вместе во время той самой экскурсии в Коссовском замке.

— Хорошо, что мы не взяли с собой 11-летнюю дочку, оставили ее дома с дедушкой. Иначе ребенок бы перепугался. Мы поехали вдвоем, и нас обоих забрали. Пока были вместе, было не очень страшно, страшно стало, когда нас разделили. Переживала не за себя, за мужа, потому что из-за заболевания он уже несколько лет должен ежедневно принимать препараты. Мы рассчитывали вернуться и таблеток с собой взяли только на один день, после минимум пять суток муж был без лекарств, — переживает Надежда.

С той экскурсии они не вернулись оба. Игорю дали 10 суток, Надежду выпустили после суда через трое суток со штрафом в 20 базовых.

— Как ни парадоксально, но та экскурсия была очень интересная. Я не знала об этом замке, но пришла от него в восторг и всем советую обязательно посетить Коссово, — несмотря на пережитое, отмечает собеседница «Салiдарнасцi».

Ее муж несколько лет работал на унитарном предприятии «Нива», где делают необходимые для ОАО «Беларуськалий» запчасти. Стачкомовцы с «Нивы» объединились с шахтерами.

— Я благодарна мужу за то, что он сделал. Это поступок сильного мужчины, — говорит Надежда о гражданской позиции Игоря.

О том, что он способен на серьезные поступки, Надежда знает давно. 15 лет назад Игорь, не раздумывая, переехал из Брянска в Солигорск из-за любимой женщины, у которой был маленький ребенок от первого брака.

— Он подкупил меня стабильностью. У нас большая разница в возрасте и я почувствовала, что встретила человека, который мудрее, сильнее, опытнее, — признается Надежда.

За последние месяцы, говорит она, супруги смогли вновь оценить друг друга.

— Я тоже была на той прогулке под Солигорском, где хватали людей. Тогда я убежала, но, оказалось, что там остался мой паспорт. Поэтому на следующий день сама пошла в РОВД, не хотела, чтобы меня забирали из дома на глазах у ребенка.

Пока меня не было, узнала, что у нас дома проводят обыск. Я очень переживала за дочь, а когда вернулась, успокоилась. Узнала, что дочка совсем не испугалась. Это значит, что Игорь держался настолько спокойно, что это передалось ребенку. Муж меня провожал на суд, ждал возле суда, встречал и всячески поддерживает, — делится Надежда.

Ее наказали штрафом в 45 базовых величин. Но супруги намерены обжаловать решение суда.

— Я бы сказала, что, невзирая на материальные трудности, мы в последнее время стали ближе. Раньше не придавали такое значение словам любви, муж мог сказать иногда: «Ты же сама знаешь, что я тебя люблю». Сейчас он признается мне в любви каждый день, стал более заботливым, часто говорит «полежи, отдохни, я сам». Я бесконечно это ценю!

Когда он был «на сутках», я поняла, насколько он мне дорог. Все время держалась, а когда встретила после, не выдержала и расплакалась, — говорит жена стачкомовца.

На самом деле плакать Надежда себе не позволяет, только если чуть-чуть, только если от радости. Говорит, что ни о чем не жалеет, и признается, если бы пришлось пережить все события последних месяцев снова, ничего бы не меняла, поступала бы также.

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