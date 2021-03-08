Прогноз по валютам: чем отличаются планы на весну у евро и доллара 3 8.03.2021, 9:42

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Доллар может подрасти, а евро незначительно снизиться.

В первую неделю марта на внутреннем валютном рынке доллар немного вырос, а вот евро упал. Российский рубль поддержал тенденцию доллара и подрос. Каким курсом иностранные валюты продолжат свой путь по весне? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии myfin.by.

- Основным внешним фактором прошедшей недели было заметное падение европейской валюты. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,2150 до 1,1950, или на 1,6%.

Соотношение доллара и российского рубля не изменилось - к концу недели осталось на отметке 74,4.

Евро к концу недели снизился с 90,4 до 88,9 российского рубля, или на 1,6% .

В результате к белорусскому рублю доллар и российский рубль незначительно подорожали, а евро заметно подешевел.

Доллар вырос на 0,18%. Евро за неделю снизился на 1,47%. А российский рубль, как и доллар, вырос на 0,18%.

В итоге подешевевший евро утянул стоимость валютной корзины вниз. После двух недель роста она снизилась на 0,15%.

Кстати, в середине недели российский рубль успел обновить свой максимум с начала этого года.

На наступающей неделе может быть продолжена тенденция снижения евро к другим мировым валютам.

В этом случае доллар может подрасти до 2,62 белорусского рубля.

Евро может снизиться до 3,07 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.

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