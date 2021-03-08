Ученые обнаружили загадочные сокровища, которым 1600 лет 8.03.2021, 10:50

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иллюстрационное фото

Открытие было сделано группой археологов из Музея Восточной Чехии.

В деревне Сендражице на территории современной Чехии археологи обнаружили могилу с богато украшенными надгробиями 5-го века нашей эры, периода нестабильности во время распада Западной Римской империи. Об этом пишет Нeritagedaily (перевод - «Апостроф»).

Открытие было сделано группой археологов из Музея Восточной Чехии в Градец-Кралове еще в 2019 году. Однако его результаты были обнародованы только сейчас.

Фото: MVC HK

Археологи обнаружили останки пяти скелетов, которые были ранее разграблены. Одна бревенчатая могильная камера осталась нетронутой, в ней находится захоронение женщины, умершей в возрасте примерно 35-50 лет.

Внутри камеры археологи обнаружили богатую коллекцию погребального инвентаря, в которую входят: четыре золотых и серебряных пряжки, инкрустированные полудрагоценными камнями, головной убор, украшенный золотом, стеклянные бусины, железный нож, костяной гребешок, яичная скорлупа, большие куски ткани, кожаный и керамический сосуды.

Антропологические исследования показывают, что в нарушенных захоронениях были останки мужчин и женщин в возрасте от 16 до 55 лет. Хотя они были разграблены еще в древности, исследователи обнаружили несколько погребальных подношений, таких как короткий меч, ножи, стеклянные и янтарные бусы, детали металлических ремней, декоративная обувная фурнитура и гребни из оленьих рогов.

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