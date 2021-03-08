Лекарство от коронавируса показало многообещающие результаты во время исследований 8.03.2021, 12:08

1,662

иллюстрационное фото

Оно атакует ту часть вируса, благодаря которой он распространяться в организме.

Экспериментальный препарат от COVID-19 показал положительный результат во время предварительного исследования, сообщает The Wall Street Journal (перевод — kp.by).

Средство создано американскими фармацевтическими компаниями Ridgeback Biotherapeutics LP и Merck и представляет собой таблетки.

Это лекарство смогло серьезно ослабить симптомы коронавируса у добровольцев в течение пяти дней тестовых испытаний. Разработчики назвали эти результаты многообещающими.

Препарат пройдет дальнейшие исследования, и если впоследствии он будет давать положительный результат, то станет первым пероральным средством для лечения COVID-19. Его можно будет использовать для лечения дома.

Таблетки называются мольнупиравир (molnupiravir). Они атакуют не спайковый белок вируса, как другие противовирусные средства, а ту часть вируса, благодаря которой он распространяться в организме.

Мольнупиравир прошел вторую стадию испытаний, в них участвовали 182 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Они лечились дома, принимая средство дважды в день. Спустя пять дней тесты дали отрицательный результат у всех, кто принимал препарат.

Третья стадия исследований пройдет до конца март, тогда станет понятно, помогает ли мольнупиравир лечить коронавирус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».