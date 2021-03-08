Работники колхозов по всей стране жалуются, что им не платят зарплаты

Работники колхозов по всей стране жалуются, что им не платят зарплаты29
- 8.03.2021, 12:12
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Люди не могут даже купить хлеб.
Как пишет Telegram-канал «Страна для жизни», работники колхозов по всей стране жалуются, что не платят зарплаты.
С такой проблемой столкнулись в сельскохозяйственном предприятии «Литусово» в Сенненском районе Витебской области.
«Хлеба купить не могу», — пишут работники колхоза.
C декабря прошлого года рабочим до сих пор ничего не выплатили. Часть денег им перевели в магазин на продукты, в счет зарплаты давали колбасу, а в остальном уже третий месяц кормят обещаниями. Люди не знают, как платить за кредиты и на что купить лекарства.
«Конечно, Рыгорьевичу не понять, как жить на такие гроши...» — пишет Telegram-канал.