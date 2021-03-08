закрыть
8 марта 2021, понедельник, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Работники колхозов по всей стране жалуются, что им не платят зарплаты

29
  • 8.03.2021, 12:12
  • 2,646
Работники колхозов по всей стране жалуются, что им не платят зарплаты

Люди не могут даже купить хлеб.

Как пишет Telegram-канал «Страна для жизни», работники колхозов по всей стране жалуются, что не платят зарплаты.

С такой проблемой столкнулись в сельскохозяйственном предприятии «Литусово» в Сенненском районе Витебской области.

«Хлеба купить не могу», — пишут работники колхоза.

C декабря прошлого года рабочим до сих пор ничего не выплатили. Часть денег им перевели в магазин на продукты, в счет зарплаты давали колбасу, а в остальном уже третий месяц кормят обещаниями. Люди не знают, как платить за кредиты и на что купить лекарства.

«Конечно, Рыгорьевичу не понять, как жить на такие гроши...» — пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў