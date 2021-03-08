закрыть
8 марта 2021, понедельник, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Москва оказалась в тупике

  • 8.03.2021, 13:17
Москва оказалась в тупике

Как оккупанты попали в ловушку с водой в Крыму.

Россия испытывает острую нехватку пресной воды в оккупированном Крыму, так как оказалась в тупике. Об этом "Апостроофу" рассказал журналист и публицист Павел Казарин.

"Москва действительно оказалась в тупике. Потому что строительство опреснителей - это процедура долгая и довольно таки дорогая. По итогу полуостров получит несравненно меньше пресной воды, нежели сегодня составляет его потребность в ней", - сказал журналист.

По его словам, это та ситуация, за которой стоит очень пристально наблюдать. "Потому что вне всякого сомнения, быть может, у Москвы появится соблазн с тем, чтобы снова начать давить на Киев с тем, чтобы вынудить Киев возобновить поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу", – считает публицист.

"Во время последней пресс-конференции Владимира Путина, когда ему задавали вопрос о судьбе украинского полуострова и пресной воды, он сказал, что никаких проблем нет. Мол, мы построим опреснители. В рамках кремлевской картинки реальности Москва строит опреснители", – сказал Казарин.

Он отметил, что забавно наблюдать за реакцией самого полуострова.

"Мы видели, как жители одного из прибрежных городов говорили о том, что вода, которая по итогу получится, может быть вредной для здоровья, и "мы протестуем против строительства подобных заводов и будем писать в Кремль", - добавил журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў