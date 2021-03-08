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Российский полковник в день 8 марта попросил женщин отмечать аккаунты бывших парней, чтобы их призвали в армию

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  • 8.03.2021, 13:36
Российский полковник в день 8 марта попросил женщин отмечать аккаунты бывших парней, чтобы их призвали в армию
Фото: Минобороны России

Юрий Хромов назвал это «подарком».

Военный комиссариат Ленинградской области решил поздравить женщин с 8 марта и опубликовал видеообращение полковника Юрия Хромова в Instagram. В нем военный предложил отмечать в комментариях аккаунты бывших возлюбленных, чтобы их забрали в армию.

"Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните – настоящий мужчина должен иметь военный билет", – сказал он в своем поздравлении.

Хромов пожелал женщинам, чтобы их всегда окружали "настоящие защитники не только родины", но и их самих.

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