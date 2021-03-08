В Сербии прослушку президента назвали попыткой госпереворота 8.03.2021, 13:55

Александр Вучич

Александра Вучича и его родных прослушивали почти 1600 раз.

Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Ана Брнабич, пишет сайт ria.ru в понедельник, 8 марта.

По ее словам, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.

После заседания совбеза Сербии министр внутренних дел Александр Вулин сообщил, что по данным правоохранительных органов президент и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза.

По его словам в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД, дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», - заявила глава Брнабич.

«Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», - заявила Брнабич.

Как сообщалось, в январе Вулин заявил, что Вучича прослушивали в течение 18 месяцев, и сам министр знает, кто за этим стоит.

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