закрыть
8 марта 2021, понедельник, 17:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики рассказали, как оздоровить сердце

1
  • 8.03.2021, 14:00
  • 4,728
Медики рассказали, как оздоровить сердце

Самый простой и эффективный способ — внесение изменений в повседневный рацион.

Кардиолог Нана Погосова озвучила lenta.ua рекомендации, за счет которых можно оздоровить свое сердце. Даже в пандемию сердечно-сосудистые недуги остаются ключевой причиной смерти в мире.

Самый простой и эффективный способ — внесение изменений в повседневный рацион. Эксперт рекомендует включить туда рыбу, желательно иметь хотя бы 2 или 3 порции в течение недели, а выбирать лучше жирные виды.

Врач советует обзавестись привычкой ежедневно съедать хотя бы 500 граммов овощей и фруктов, а еще для сердечно-сосудистой системы важны бобовые. В них содержатся внушительные объемы клетчатки, витаминов и растительных белков. Если употреблять продукт на регулярной основе, можно добиться снижения уровня «плохого» холестерина и глюкозы в крови.

Сложные углеводы обеспечивают более продолжительное ощущение сытости и способствуют нормальной работе кишечника. Найти их можно в крупах, кукурузе, фруктах и хлебе. Погосова советует отказаться от еды за 2-3 часа до сна, поскольку большое количество калорий на ужин повышает риск ожирения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў