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Белорусский дизайнер — женщинам: Вы мои герои, мое вдохновение

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  • 8.03.2021, 14:38
  • 1,066
Белорусский дизайнер — женщинам: Вы мои герои, мое вдохновение
Иван Айплатов
Фото: Юлия Мацкевич

Иван Айплатов ищет девушку, которая закрыла своим телом парня от дубинок.

– 8 марта, 2021 года, хочу поздравить женщин изменившегося мира, – пишет белорусский дизайнер Иван Айплатов в «Фейсбуке». – Вы спасали больных, защищали отечество, осваивали новые профессии, берегли и учили детей, вставали рука об руку рядом с мужчинами для решения неразрешимых проблем. Вы мои герои, мое вдохновение, мое открытие, мое удивление!

Девушка, закрывшая своим телом парня от дубинок, Найдись! Хочу подарить тебе мишку- боксерскую перчатку. Ты – герой!

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