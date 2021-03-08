Ученые: На Марсе могут возникать искры
- 8.03.2021, 14:49
- 1,546
Американские специалисты провели эксперименты с аналогом марсианской пыли.
На Марсе могут возникать искры. К такому выводу пришли ученые из США, проводя эксперименты в лаборатории с аналогом марсианской пыли. Правда, эти электрические разряды, вероятно, совсем малы. Работа опубликована в журнале Icarus, пишет сайт naked-science.ru.
Марсианская пыль очень сухая, поэтому вопрос о ее электрической активности поднимается давно. Это важно, так как может нести потенциальную угрозу для будущих миссий — как космических аппаратов, так и людей. Предыдущие эксперименты по проверке этой гипотезы, по словам авторов нового исследования, потерпели неудачу, поскольку частицы закручивались таким образом, что соприкасались со стенками испытательных камер. Это оказывалось некорректным для каких-либо точных выводов.
Кроме того, во многих из них использовали материалы, которых нет на Красной планете. Ученые из Орегонского университета и Университета Нью-Джерси (США) провели свой эксперимент, посвященный проверке гипотезы о возникновении искр. В качестве аналога марсианской пыли они взяли вулканический пепел, воспроизведя ураганы в лаборатории Орегонского университета.
Ограничения, связанные с воздействием на стену испытательной камеры, ученые обошли при помощи специальных методов, в которых использовалась стеклянная трубка. В результате они выяснили, что электрические разряды в виде искр действительно могут возникать в условиях марсианских бурь.
Правда, они будут небольшими и даже при сильных пылевых бурях серьезные электрические разряды или молнии вряд ли возникнут. Тем более что марсианская атмосфера плохо сохраняет электрический разряд. Чтобы представить себе аналог электроразряда, который может возникнуть в условиях марсианских бурь, потрите воздушный шарик о сухие волосы, а затем «приклейте» его к оконному стеклу.
То есть марсианские искры, вероятно, чаще всего даже не видны глазу — их можно зафиксировать лишь при помощи приборов. Тем не менее на Красной планете, благодаря сухим частицам пыли, видимо, много статического электричества, что необходимо изучать, дабы избежать непредвиденных проблем для будущих миссий.