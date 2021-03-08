Галопом по Сибири 2 8.03.2021, 15:17

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Деградация экономики и экологии, низкий уровень жизни обычные спутники жизни обитателей Сибири.

Пока российские СМИ обсуждают диджейские качества третьей дочери Путина от любовной связи со Светланой Кривоногих, выступившей под огромной охраной в московском клубе «Ровесник», глубинная Россия живет своей жизнью. Деградация экономики и экологии, депопуляция, низкий уровень жизни обычные спутники жизни обитателей Сибири, пишет канал «Сито Сократа».

В документах российского правительства забытые области, края и республики именуют «регионами с наиболее низкими социально-экономическими показателями». На них нельзя построить красивый пиар и выставить предметом для гордости. Путин, и даже его лакей Медведев, у которого недавно проклюнулось некое уязвленное себялюбие, проблемами Сибири отродясь не интересовались. Лилась бы нефть по трубам, качался бы газ, золото да алмазы шли бы в оффшорные фонды – вот и лады, а остальное трын-трава.

Закономерно, что подобное, если выражаться научным языком «экстракционное поведение», а если проще – необузданная эксплуатация ресурсов и рассматривание Сибири, как временно оккупированной территории, из которой нужно выжать, как можно больше соков, совсем не вдохновляет местных. Здешние элиты, сибиряки пренебрежительно смотрят на центр, и давно обсуждают вопрос в такой формулировке: «федеральный центр не справляется с удаленными регионами, их проблемы не решаются, нужды игнорируются, не пора ли перераспределить полномочия, да и вообще нужна ли им федерация».

Ситуация стала настолько тревожной, что даже в свой день рождения премьер-министр Михаил Мишустин был вынужден оставить Москву и вылетел в таежные края на целую неделю. Просто невиданное событие. Еще одним признаком критических процессов в Сибири выступает подготовка турне лично вице-премьерами и министра правительства, которые вошли в группу сопровождения босса.

Политтехнологи Мишустина решают несколько задач. Во-первых, нужно донести Сибирякам идею живости федерации, и имитировать заботу о них. Во-вторых, Мишустин, пока Путин теряет рейтинг, и готовится отправиться на свалку истории, решил установить связи с региональными элитами, и прорабатывает с ними заключение тайного пакта, о перераспределении ренты и обещает карьерный рост в случае поддержки.

Турне носит явный электоральный характер, хотя изворотливый бюрократ Мишустин, пока хотел бы это скрыть. В-третьих, смотрины должны убедить местные элиты: Мишустин – «человек дела», жесткий, но не авторитарный лидер «широкой коалиции», в отличие от Путина, продвигающего во власть лишь клан питерских. Так выглядят идеальные лекала, но реальность сложнее.

Мишустин уже побывал в Барнауле, Горно-Алтайске, Кызыле, Новосибирске и Кемерово. Внешне все чинно-благородно. Премьер ест котлету в детской столовой, и осматривает центр разработок бактериологического оружия «Вектор» и институт ядерной физики, обещает превратить Алтай в новую туристическую Мекку, а шахтерам обанкротившейся кемеровской шахты «Алексеевская» выплатить 200 млн. рублей (сумма признаться не такая большая, чтобы политик такого калибра на ней пиарился).

Местные присматриваются к деловитому Мишустину, но не сильно ему доверяют. Его визит больше походит на набег, или точнее налет. Он галопом на самолете перескакивает из региона в регион, находясь в них по несколько часов. Его упрекают, в том, что приехал на фотосессию, и говорить о глубоком анализе и осмыслении проблем Сибири не приходиться. Своим, подмосквич по рождению, Мишустин от этого не становится.

На конец, важно упомянуть о геополитической составляющей визита российского премьера. Она указывает на смещение внимания России в Азию, и заявляется попытка конкурировать с Китаем, за тот же Казахстан, Кыргызстан, не говоря уже о предупреждении ханьцам не соваться в Сибирь. Но если Мишустину не особо верят сибиряки, то прислушаются ли китайцы, у которых как раз есть стратегия по данному обширному региону.

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