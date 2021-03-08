В Речице на чердаке дома нашли мумифицированный труп 8.03.2021, 15:25

1,864

Проводится работа по установлению личности мужчины.

В Речице на чердаке одного из домов по улице Карла Маркса обнаружен неопознанный труп. Судя по его состоянию, умер мужчина давно.

Сотрудниками милиции проводится работа по установлению личности мужчины, сообщает Речица Prime.

Приметы: рост-162 сантиметра, был одет в синие джинсы, кроссовки Nike черного цвета и майку с коротким рукавом с надписями «Adidas» и «Ropa sport» на груди.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».