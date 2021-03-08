Купаловцы поздравили белорусских женщин 8.03.2021, 15:48

Актеры поздравили белорусок с наступлением весны.

Специально к Международному женскому дню бывшие актеры Купаловского театра прочитали стихотворение «Выйди», написанное Янкой Купалой в 1912 году, сообщает «Белсат».

Поэт обращался в произведении к персонифицированному образу Отечества:

Встань ты, станица, родная мать!Хватит уж зимнего рабского сна,Хватит тебе уже слезно вздыхать, –Выйди на поле, на сенокосы,Выйди увидеть весну!

Образ весны в поэзии Купалы – это символ освобождения и возрождения, веры и надежды. Поэт был убежден, что Беларусь дождется счастливого и свободного будущего. Чтобы чаяния поэта сбылись, много усилий приложили именно белорусские женщины.

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