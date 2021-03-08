закрыть
8 марта 2021, понедельник, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

История белорусского бренда одежды Nelva, который не боится перемен

  • 8.03.2021, 16:11
История белорусского бренда одежды Nelva, который не боится перемен

От трикотажного рынка до сети своих магазинов — 10 лет.

Сейчас бренд женской одежды Nelva насчитывает 250 сотрудников, 14 магазинов и тысячи поклонников по Беларуси, России и Украине. О том, как амбиции вчерашних студентов переросли в масштабный бизнес, рассказывает заместитель директора компании Ирина Рахманова. О своей работе она говорит с такой любовью, что сразу понимаешь: по-другому и быть не могло, пишет сайт hrodna.life.

От трикотажного рынка до сети своих магазинов — 10 лет

В 1997 году Брест был эпицентром швейного бизнеса, правда, тогда он чаще всего заключался в перепродаже уже готовой одежды в Россию. Молодые и амбициозные брат и сестра (Нелли и Иван Горошевич, имена которых и дали название бренду) занимались тем же, что и все. Но спустя время захотелось чего-то большего, чем просто перепродавать чужую трикотажную одежду.

— Все произошло стихийно: собрали несколько предпринимателей, заключили договор о совместной деятельности, арендовали помещение и начали шить свою одежду. Иван занялся организацией производства и снабжением, а Нелли возглавила сбыт, — рассказывает Ирина.

Так появился бренд, хотя в итоге всю одежду ждали те же сумки и продажи на рынках России. Со временем Nelva становилась узнаваемой и расширялась. Нелли и Иван решили сделать упор на качество одежды — появилось новое оборудование, которого не было больше ни у кого в Беларуси. Спустя 10 лет, в 2008 году стало предельно ясно: продавать одежду такого уровня на рынках просто нельзя. Пришло время прокладывать новый путь — развивать свою розничную сеть.

– Первый наш магазин – небольшое арендованное помещение напротив минского ГУМа. Он привлек внимание, одежда становилась популярной не только на трикотажных рынках Бреста. Торговых центров тогда было немного, а конкурсы, чтобы в них попасть, огромные! Но мы смогли туда пробиться. Спустя четыре открытых магазина решили, что пора развивать сеть и в регионах. Сейчас у нас 11 магазинов в Беларуси, 3 магазина в Москве и более 100 оптовых клиентов в России и Украине.

«Раньше можно было поседеть, пока свое дело откроешь, а сейчас процедуры упростились»

Ирина присоединилась к компании в 2004 году, когда ей наскучила работа юристом по распределению на госпредприятии. Захотелось учиться чему-то новому.

– Я как раз искала работу в родном Бресте, так и вышла на Nelva, - вспоминает она. – Компания росла, список вопросов постоянно расширялся, а я такой человек, которому до всего есть дело. Постепенно втянулась во все этапы производства и продажи, и прошла путь от начальника юридического отдела до заместителя директора.

Ирина считает, что вести бизнес в Беларуси не так сложно, как было лет 10 назад.

– Около 85% коллектива — женщины, у нас на фабрике матриархат! — смеется она. – Вообще я считаю, что быть женщиной – это преимущество, нам легче договориться с кем угодно. Да и частный бизнес в Беларуси в последние лет десять вести стало намного проще: раньше можно было поседеть, пока свое дело откроешь, а сейчас многие процедуры упростились. Кроме того, есть варианты поддержки малого бизнеса, о которых в стране многие не знают.

Один из таких полезных для бизнеса проектов реализует Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business. В 2019 году под брендом EU4Business работали 122 проекта помощи малому и среднему бизнесу в шести странах Восточного партнерства бюджетом более € 836 млн, в том числе и в Беларуси (€ 32 млн). О возможности получить донорскую поддержку по программе ЕБРР «Женщины в бизнесе» Ирина узнала от организаторов Белорусской недели моды в 2017 году. Программа финансируется ЕС, Швецией и Фондом содействия малому бизнесу ЕБРР (Италия, Япония, Корея, Люксембург, Швеция, Швейцария, Китай, США).

– С нами проводили обучающие семинары, я тогда очень впечатлилась профессионализмом спикеров. Потом в рамках совместных проектов нам помогли поработать над визуализацией бренда и стратегией, организовали консультации со специалистами в разных сферах — от ведения социальных сетей до организации производства. Это очень помогло улучшить имидж бренда. Да и вообще, есть глобальное ощущение, что мы стали другими.

Уже через год после завершения проекта выручка компании выросла на 20%, а экспорт — на 45%. ЕБРР поставил масштабную цель – сделать бренд Nelva узнаваемым в Европе, создать там свой интернет-магазин, помочь выйти на крупные онлайн-площадки и на партнеров по франчайзингу. Но вмешался коронакризис, и многие планы пришлось на время отложить.

Вместо летней коллекции-2020 — маски, противочумные костюмы и бахилы

— В феврале в стране появились первые случаи заражения, но тогда казалось, что все это далеко и нас не коснется. Но коснулось очень быстро: в марте было 60% от продаж в марте 2019 года, а в апреле — и вовсе 20%. В мае потеплело, и люди вышли в магазины, поэтому стало немного больше, мы вышли на 45% от количества продаж в прошлом мае. В разгаре был выпуск новой коллекции, мы были не готовы к тому, что закрылись границы и многие магазины в соседних странах. В апреле стало ясно, что продавать некому и прибыли не будет. Нужно было что-то делать, чтобы всем нам выжить.

На время пандемии компания перешла на выпуск одноразовых медицинских масок, которых не хватало не только обычным белорусам в аптеках, но даже врачам. Кроме того, чтобы продержаться на плаву, пришлось сократить рабочее время или отправить в отпуск некоторых работников.

— Мы захотели шить маски, но ни марли, ни бязи, ни резинок — поначалу ничего не было. Сейчас мы производим качественные маски не на машинках, а на специальном оборудовании, которое контролируют четыре человека. Выходит, порядка 15 тысяч масок в день, которые у нас закупают медицинские учреждения, сети аптек и промышленные предприятия. Кроме того, 5% сделанных нами средств индивидуальной защиты мы безвозмездно передаем медикам Брестской области.

Весь апрель компания выпускала только маски, но вскоре оказалось, что рынок перенасыщен ими, пусть и не всегда хорошего качества. Не теряя времени, Nelva переквалифицировалась на пошив одноразовых костюмов для медиков, бахил и шапочек. За три недели мая пошили более 50 тысяч защитных комбинезонов.

– Весеннюю коллекцию мы отгрузили в магазины еще до начала кризиса, летнюю — в начале июня, а осеннюю пришлось немного переработать и сократить. Сейчас наши клиенты начинают выходить из карантина и открываться. В общем, будем пытаться вернуться к прежней жизни. Маски, как вспомогательный вид деятельности, мы планируем делать и после окончания пандемии. Они всегда нужны, пусть и не в таком объеме.

Непросто выжить небольшому предприятию в небольшой стране, да еще в такой конкурентной среде, как пошив женской одежды. А стать успешным — и вовсе задача со звездочкой. Но Nelva справляется. Во-первых, фокус на качестве — от тканей и контроля каждой строчки во время производства до обучения продавцов дважды в год. Во-вторых, наличие одежды не только модельных 42−44 размеров, но и больших размеров, которая сядет ровно по фигуре (секрет в том, что новые фасоны обязательно примеряют на живых моделях, а не манекенах). И в-третьих, отсутствие страха перед переменами.

— Сейчас важно уметь быстро реагировать на ситуацию. Работы в последние месяцы в разы больше. Мы планируем осваивать онлайн-продажи в Европе, открыть там свой интернет-магазин. Можно понять тех, кто решил отсидеться сейчас. Но мы не привыкли бездействовать и не боимся пробовать новое.

ЕС оказывает поддержку женщинам-предпринимателям Беларуси через программу «Женщины в бизнесе». Она предлагает бизнес-консультации, обучение и наставничество, а также финансирование через специальные кредитные линии местных банков.

В 2019 году в рамках программы 62 предпринимательницы получили ссуды на общую сумму более 2.875 млн евро, 16.800 евро было выделено в грантах, а 286 участницам программы помогли бизнес-консультации. Женщины смогли увеличить оборот своих компаний и создать рабочие места для более тысячи человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў