Ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде назального спрея

Ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде назального спрея1
- 8.03.2021, 16:27
Часть испытаний уже прошла успешно.
В Финляндии основана научно-исследовательская компания, которая разрабатывает и готовит к коммерческому распространению вакцину от коронавируса в виде назального спрея. Об этом пишет hromadske.radio со ссылкой на Yle.
Вакцина основана на совместной исследовательской работе университетов Хельсинки и Восточной Финляндии, которые являются основателями и владельцами компании Rokote Laboratories Finland.
Вакцина прошла успешные испытания на животных. Тесты на людях планируется начать в течение нескольких месяцев. Назальный спрей по сравнению с внутримышечной вакциной проще и доступнее.