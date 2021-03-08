Ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде назального спрея 1 8.03.2021, 16:27

Фото: depositphotos

Часть испытаний уже прошла успешно.

В Финляндии основана научно-исследовательская компания, которая разрабатывает и готовит к коммерческому распространению вакцину от коронавируса в виде назального спрея. Об этом пишет hromadske.radio со ссылкой на Yle.

Вакцина основана на совместной исследовательской работе университетов Хельсинки и Восточной Финляндии, которые являются основателями и владельцами компании Rokote Laboratories Finland.

Вакцина прошла успешные испытания на животных. Тесты на людях планируется начать в течение нескольких месяцев. Назальный спрей по сравнению с внутримышечной вакциной проще и доступнее.

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