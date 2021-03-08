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Брестчане солидарны с активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк

  • 8.03.2021, 16:35
Брестчане солидарны с активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк

«Полина, ты наша Жанны Д'Арк».

В Беларуси продолжаются акции солидарности. Вилейка патриотично поздравила всех белорусок с 8 марта, пишет телеграм-канал «Хартии-97%».

Столичная Кунцевщина готовит открытки и пишет письма.

Брест вышел в поддержку активистки гражданской кампании «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк.

Напомним, на днях стало известно, что активистку «Европейской Беларуси» этапировали на «Володарку».

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