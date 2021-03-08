Брестчане солидарны с активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк
«Полина, ты наша Жанны Д'Арк».
В Беларуси продолжаются акции солидарности. Вилейка патриотично поздравила всех белорусок с 8 марта, пишет телеграм-канал
«Хартии-97%».
Столичная Кунцевщина готовит открытки и пишет письма.
Брест вышел в поддержку активистки гражданской кампании «Европейской Беларуси»
Полины Шарендо-Панасюк.
Напомним, на днях стало известно, что активистку «Европейской Беларуси»
этапировали на «Володарку».
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