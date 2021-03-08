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Названы пять самых полезных сезонных продуктов марта

  • 8.03.2021, 16:54
Названы пять самых полезных сезонных продуктов марта

Первый месяц весны уже может похвастать своими витаминными плодами.

Конечно, рано еще пожинать овощи-фрукты прямо с грядки, тем не менее, первый месяц весны может похвастать своими витаминными плодами. Пользуйся тем, что дарит сама природа, на благо себя и всей своей семьи, пишет для ivetta.ua Анна Горынина. Причем заметь, какое разнообразие предлагается! Итак, список полезных продуктов марта, которые просто необходимо включить в свой рацион.

1. Черемша (медвежий лук или дикий чеснок)

Первая съедобная травка, которая вылазит из земли после холодов. Бабушки в переходах предлагают этот бесценный в витаминном и питательном смыслах продукт за сущие копейки. По-хорошему, эти пузатенькие зелененькие пучочки, обвязанные обычной ниткой, должны стоить как килограмм какого-нибудь экзотического заморского кумквата. Так что пока сезон — старайся использовать черемшу как можно чаще. Не все, правда, любят ее из-за резкого специфического чесночного запаха.

Да, содержание эфирного масла в черемше зашкаливает до горечи, но если тебе и твоим домашним не по вкусу салатик из этой свежей травки, сделай чудодейственный эликсир про запас. В блендере перемели пучок черемши и залей полученное пюре оливковым маслом. Дай настояться 3-4 дня, храни в холодильнике. Используй как основу к соусам и приправу к любым блюдам. Тут тебе и воз витамина С, и шикарный растительный белок, и фруктоза, и фитонциды, и лизоцим, и каротин.

Также из черемши получается шикарная начинка для пирогов: пару пучков мелко нашинковать, протушить на растительном масле, добавить сырную крошку, лучше пармезан. Если твой ребенок мучается тонзиллитом, то на этот продукт тебе вообще стоит молиться.

2. Березовый сок

Нет у природы ничего лишнего, и если весной береза отдает сок, значит, он кому-то нужен. Во времена СССР березовый сок был культовым напитком, несмотря на дешевизну, и как же жаль сейчас наших детишек, по макушку напичканных химической колой и фантой и не знающих вкус этого поистине божественного нектара. Исключительно мартовский продукт, березовый сок продуцируется с начала оттепели и до тех пор, пока не распустятся почки на материнском дереве. Если ты живешь в частном доме и у тебя на участке растут березы, тогда я завидую тебе прямо-таки розовой завистью. За сутки одно дерево может дать до 7 литров сока, содержание витаминов B6 и B12 не сравнить ни с каким другим соком, ни фруктовым, ни овощным.

Сахар, содержащийся в березовом соке, по своей структуре не похож на обычные сахара, мало того, что на литр его около 2%, так он дает еще и отличное брожение без добавления дрожжей. Вариантов использования сока масса — от питья в натуральном виде (обмен веществ ликует!) до приготовления кваса, вина, сиропа, настоек. Для совсем уж приверженцев буржуйского образа жизни рекомендую ванны. Эффект не хуже чем у Клеопатры с ее ваннами из буйволиного молока.

3. Перепелиные яйца

Теплолюбивые птички перепелки начинают повышенно нести яйца с наступлением весны. Свеженькие яички буквально напичканы витаминами А, В1 и В2, калием, железом, фосфором, никотиновой кислотой, медью, кобальтом, фтором, серой, кремнием, цинком и прочими составляющими таблицы Менделеева. Только заметь, все это исключительно натуральное, а не прилетевшее из труб промышленных заводов и не введенное инъекционно. Такой уникальный состав не вызывает никаких патологических реакций даже у самых отъявленных аллергиков, среди которых так много детей. Так что смело покупай для своего вечно диатезного малыша перепелиные яйца.

Совет: из пестренькой скорлупки ты потом можешь сделать отличную картинку.

Делюсь рецептом мартовского гоголя-моголя: 4 перепелиных яйца взболтать с 30 мл водки, настоянной на перегородках грецкого ореха, и 1 чайной ложкой меда, присыпать молотой корицей, капнуть пару капель лимонного сока. И… Напиши нам о результате, хорошо?

4. Щавель

Тоже, разумеется, кладезь всех возможных витаминов и микроэлементов. При регулярном употреблении щавеля в еду ты сможешь заметить, как твои глаза стали видеть гораздо четче, а со стрессами справляешься ты намного успешней. Только одно условие — без термообработки!

Вареный щавель усваивается намного хуже из-за содержащейся в нем щавелевой кислоты, которая меняет свои свойства при высокой температуре. Но если твои почки здоровы и ты никогда не страдала предрасположенностью к заболеваниям мочевыводящих путей, ешь на здоровье зеленые щи!

5. Морская капуста (ламинария)

Не совсем весенний продукт, скажешь? Дело в том, что после зимы организм испытывает острый дефицит йода, а знаешь ли ты какой-нибудь другой продукт, богатый этим элементом? 100 грамм ламинарии — и твоя щитовидка будет более чем счастлива. Весной работа этой крохотной железы становится более интенсивной, и если возникает сбой, то на фоне общего гиповитаминоз ты можешь почувствовать себя крайне некомфортно.

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