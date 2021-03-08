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Forskning: Что скрывается в таинственных озерах Антарктиды?

  • 8.03.2021, 17:29
Forskning: Что скрывается в таинственных озерах Антарктиды?

Сотни озер, возможно, были герметично закрыты от солнечного света очень и очень долгое время.

Хотя Антарктический континент покрыт льдом толщиной в несколько километров, он скрывает ландшафт с сотней больших и маленьких озер с незамерзающей водой, пишет Лассе Бьёрнстад для Forskning (перевод — inosmi.ru).

Самое известное среди них — Восток, крупнейшее озеро, которое ученые обнаружили под слоем льда на глубине более 4 тысяч метров. Его длина — 250 километров, а глубина — 900 метров.

Некоторые из этих озер простираются в кромешной тьме и в полной изоляции от окружающего мира, и потому могут таить в себе экосистемы, очень долгое время никак не контактировавшие с известными нам. Согласно новому исследованию, опубликованному в издании Science Advances, между льдом и скальной породой в Антарктиде скрываются около 250 озер.

Эти озера очень интересны ученым, которые исследуют возможности существования жизни в других местах нашей Солнечной системы. Например, подо льдом на замороженном спутнике Юпитера Европе вполне могут быть жидкие моря, и НАСА недавно решило послать туда зонд в 2024 году.

Два исследователя из Кембриджского университета теоретически оценили, насколько вероятно, что эти озера с их экстремальными условиями могут породить и поддерживать жизнь.

Жизнь подо льдом?

Несколько озер уже исследовали на предмет наличия микроорганизмов, и, хотя точных выводов пока нет, похоже, что кое-где там может быть микроскопическая жизнь — например, бактерии.

По информации Nature, бактерии были обнаружены в озере Мерсер, расположенном на глубине 1000 метров подо льдом. Но это озеро менее изолировано, чем, вероятно, другие подледные озера.

В то же время вполне возможно, что в озере Восток есть пока не обнаруженные бактерии. Но, согласно исследованию, проведенному в 2016 году, очень трудно добыть оттуда совершенно чистые пробы воды, не загрязнив их микроорганизмами по дороге.

Как сообщалось на интернет-ресурсе Livescience, в 2017 году в озере Восток обнаружили микроорганизмы нескольких типов.

Могут ли в этих озерах существовать более сложные формы жизни, пока не ясно.

Но откуда там вообще берется жидкая вода?

Давление и тепло

Сверху на эти озера всем весом давит лед. Между тем у льда есть свойство таять под давлением — это явление называется режеляцией.

Таким образом, крайний слой льда тает, но давление при этом остается настолько сильным, что вода в подледных озерах не замерзает обратно, хотя ее температура и опускается сильно ниже нуля.

Кроме того, озера находятся в глубине земной коры, и их нагревают недра планеты. Например, озеро Восток расположено на 500 метров ниже уровня моря.

Этот нагрев снизу создает течения, которые могут разносить по озеру питательные вещества. Согласно новому исследованию в Science Advances, питательные вещества поступают в том числе и из тающего сверху льда.

Течения вполне могут создать достаточную для распространения питательных веществ и кислорода циркуляцию. Вероятно, ее хватает, чтобы поддерживать жизнь в микроорганизмах.

Новые исследования дают подсказки, где в этих озерах лучше искать потенциальную жизнь. У озер, расположенных под толщей льда менее 3,1 тысяч метров, будет довольно застойный верхний непосредственно соприкасающийся со льдом слой воды. Он мало смешивается с остальной водой. Поэтому ученые рекомендуют брать пробы из слоя минимум на метр ниже.

Все равно остается много вопросов о том, что происходит в этих подледных озерах. В будущем, возможно, ученые пробурят скважины к одному из них — озеру CECs, названному в честь Научно-исследовательского центра в Чили (Centro de Estudios Cientificos i Chile), чьи сотрудники его обнаружили.

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