Дочь убитого брестчанина Геннадия Шутова подала апелляцию в Верховный суд 3 8.03.2021, 17:45

Геннадий Шутов

Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в Бресте.

Дочь убитого карателями брестчанина Геннадия Шутова направила апелляционную жалобу в Верховный суд, сообщает «Еврорадио».

25 февраля в Бресте суд признал Шутова посмертно виновным в «сопротивлении военнослужащему с применением насилия». Друг Геннадия Шутова и свидетель его убийства Александр Кордюков был осужден за то же самое на 10 лет колонии. Его защита также планирует обжаловать приговор.

Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в Бресте и умер 19 августа в военном госпитале Минска. Во время суда стало известно, что стрелял офицер армейского спецназа, которого направили для помощи брестскому ОМОНу. По факту смерти Шутова Следственный комитет и прокуратура отказались возбуждать уголовное дело. А на суде над Кордюковым убитый брестчанин фигурировал как обвиняемый.

Дочь Шутова Анастасия Баранчук в апелляционной жалобе считает приговор областного суда незаконным и необоснованным: на суде не были предоставлены доказательства вины ее отца.

"Дочь Шутова заявляет, что, по ее мнению, военные злоупотребили служебными полномочиями, вели себя неоправданно агрессивно и неправомерно применили оружие. Видеозапись с камеры наблюдения двора, в котором произошел конфликт, не подтверждает нападения Кордюкова и Шутова на этих военных и вообще какой-либо борьбы с ними", — говорит брестский правозащитник Роман Кисляк.

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