Reuters: ЕС собирается ввести санкции против компаний, финансирующих вооруженные силы Мьянмы 8.03.2021, 17:46

Санкции могут согласовать уже в этом месяце.

Европейский Союз готовится ввести санкции против компаний, подконтрольных вооруженным силам Мьянмы, за военный переворот 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters (перевод – «Гордон»), ссылаясь на европейских дипломатов и внутренние документы.

Санкции, по словам дипломатов, министры иностранных дел Евросоюза могут согласовать 22 марта. Их введут против компаний, оказывающих финансовую поддержку вооруженным силам Мьянмы, говорится в одном из документов от 5 марта.

Дипломаты ЕС сообщили Reuters, что меры коснутся компаний Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC). Если они попадут под санкции, инвесторы и банки ЕС не смогут вести с ними дела. Эти две компании задействованы во всех сферах экономики – от горнодобывающей промышленности и производства до продуктов питания и напитков, гостиниц, телекоммуникаций и банковского дела. Они входят в число крупнейших налогоплательщиков страны, отметило агентство.

В ООН еще в 2019 году рекомендовали ввести санкции против этих компаний и их дочерних компаний, поскольку они предоставили армии дополнительные источники доходов, которые могли бы финансировать нарушения прав человека в стране.

Евросоюз планирует также заморозить активы и запретить поездки военным и пограничникам, которые обвиняются в подавлении протестов, говорится в документах, с которыми ознакомилось Reuters.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для «сохранения стабильности» в стране. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, во время протестов погибло не менее 38 человек. Силы безопасности задерживают также детей По информации ЮНИСЕФ, только 3 марта были убиты не менее пяти детей и четверо тяжело ранены.

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