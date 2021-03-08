Украинские военные на Донбассе перехватили российский беспилотник, принадлежащий ФСБ 4 8.03.2021, 18:05

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иллюстрационное фото

Беспилотник обнаружили неподалеку позиций воинов ООС.

На Донбассе украинские военные захватили российский беспилотник, который упал неподалеку позиций воинов ООС. Как выяснилось, БПЛА принадлежит ФСБ РФ. Об этом сообщил журналист Александр Махов на своей странице в Facebook, пишет «Апостроф».

Военнослужащие вблизи своих позиций обнаружили сломанный беспилотник противника. Оказалось, что он сломался во время полета - у него вышла из строя батарея питания.

Однако самое интересное стало известно при осмотре беспилотника. На поврежденной батарее армейцы нашли голографическую бирку с надписью ФСБ РФ и серийным номером аппарата.

"Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", - сообщили в сети.

Для справки: Zala 421-08-M - военный легкий беспилотник, который способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

фото: журналист Александр Махов/страницa в Facebook

фото: журналист Александр Махов/страницa в Facebook

фото: журналист Александр Махов/страницa в Facebook

фото: журналист Александр Махов/страницa в Facebook

фото: журналист Александр Махов/страницa в Facebook

фото: журналист Александр Махов/страницa в Facebook

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