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Игорь Скорынин: Теперь весь мир знает, что белорусские женщины – самые отважные

  • 8.03.2021, 19:03
Игорь Скорынин: Теперь весь мир знает, что белорусские женщины – самые отважные
Игорь Скорынин
Фото: Александр Ружечка

Ветеран белорусского бизнеса – к 8 марта.

– Для теперешних поколений интенсивность проживаемого сейчас исторического момента беспрецедентна, – пишет Игорь Скорынин. – Даже во второй половине восьмидесятых, времени куда более революционном, чем сегодняшнее, не было такой предельной концентрации на самом главном и самом животрепещущем вопросе: «Когда, наконец??!!»

В те годы открывался новый мир, рушился занавес, распахивались наглухо забитые двери, в воздухе пахло свободой, и одновременно бурлило все — политика, литература, кино, музыка, история и публицистика. Это делало процесс эпохальных перемен более многомерным и оттого значительно менее болезненным для каждого из нас. Можно сказать, тогда мы получали больше утешений.

Сегодня, в нашем, на первый взгляд, сугубо локальном конфликте, мы, почти не веря своим глазам, отчетливо наблюдаем по-сказочному гротескный пример противостояния правды и лжи, добра и зла. Отвлекающих факторов практически нет, суть конфликта сконцентрирована в этической сфере.

И именно эта его одномерность, с одной стороны, делает его безжалостно тяжелым для участников, а с другой — придает ему мировое значение.

Это было поздравление с восьмым марта, если вы вдруг не поняли.

Мы давно привыкли к тому, что наши женщины — самые красивые, добрые и бескорыстные.

Теперь весь мир знает, что они еще и самые отважные.

Хотелось бы, чтобы они могли считать себя самыми счастливыми.

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