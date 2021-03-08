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Цены на нефть Brent упали ниже 70 долларов

  • 8.03.2021, 19:16
Цены на нефть Brent упали ниже 70 долларов

Ранее цена Brent поднялась до самого высокого уровня с 8 января 2020 года.

Цены на нефть в понедельник, 8 марта, перешли к снижению после того, как впервые с начала кризиса с коронавирусом превысили 70 долларов за баррель. Цены снижаются из-за опасений по поводу глобальной инфляции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цена на нефть марки Brent, которая первоначально выросла до 71,38 доллара за баррель, самого высокого уровня с 8 января 2020 года, упала на 0,2% за день до 69,16 долларов за баррель. Цена по-прежнему колеблется около самого высокого уровня более чем за год.

Нефть WTI упала на 0,2%, до 65,96 долларов после достижения 67,98 доллара за баррель, самого высокого уровня с октября 2018 года.

Ранее цены на нефть Brent превысила 70 долларов, WTI достигла 2-летнего максимума после сообщений об атаках на объекты Саудовской Аравии -

Сенат США в субботу принял план президента Джо Байдена по борьбе с COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов, улучшив перспективы экономики и спроса на топливо, которые пострадали от пандемии.

"Захватывающий рост цен на нефть заслуживает осторожного размышления ... Наши балансы показывают, что рынок уже достаточно напряженный, чтобы достичь сбалансированного восстановления", - сказала Луиза Диксон, аналитик нефтяных рынков Rystad Energy.

"Заглядывая в будущее, более высокие цены на нефть на данном этапе восстановления экономики COVID-19 могут быть преждевременными", - сказала она.

Мировые фондовые индексы упали в понедельник, 8 марта, поскольку пакет мер стимулирования США и ралли акций технологических компаний повысили опасения инфляции, частично вызванной ростом цен на нефть.

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