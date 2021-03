Уолл-стрит растет после одобрения Сенатом США пакета на 1,9 триллиона долларов 1 8.03.2021, 19:54

Жители США смогут получить выплаты от правительства в размере 1400 долларов уже в марте.

Основные индексы Уолл-стрит выросли в понедельник, 8 марта, благодаря акциям, которые могут извлечь наибольшую выгоду из восстановления экономики. Ранее Сенат США принял пакет помощи в связи с COVID-19 на 1,9 триллиона долларов.

Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на Reuters.

Индекс Dow Jones вырос на 0,96%, до 31 797,63, S&P 500 - 0,52%, до 3861,90, а индекс Nasdaq Composite - на 0,01%, до 12923,02.

Президент Джо Байден сказал, что надеется на быстрое принятие пересмотренного законопроекта Палатой представителей, чтобы он мог подписать его и направить прямые платежи в размере 1400 долларов американцам.

Перспективы увеличения государственных расходов и ускорения экономического роста вызвали опасения по поводу всплеска инфляции, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла годового максимума. Министр финансов США Джанет Йеллен, однако, заявила, что этот пакет будет способствовать "очень сильному" восстановлению экономики США и что она не ожидает, что экономика станет слишком горячей из-за увеличения расходов.

Большинство акций, связанных с технологиями, включая Facebook Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc и Amazon.com Inc, восстановились в понедельник после распродажи в последние три недели из-за опасений по поводу повышения процентных ставок после недавнего скачка доходности облигаций США.

Надежды на усиление бюджетной поддержки и признаки ускорения экономического роста в результате быстрого внедрения вакцины подняли основные индексы Уолл-стрит до рекордных максимумов в прошлом месяце, но опасения, что рост инфляции может привести к внезапному сокращению денежно-кредитного стимулирования, теперь побудили инвесторов отказаться от вложений в акции.

Напомним, Сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе.

Президент США Джо Байден заявил, что жители США смогут получить выплаты от правительства в размере 1400 долларов уже в марте.

