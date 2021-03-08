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МОК не признал сына Лукашенко президентом НОК Беларуси

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  • 8.03.2021, 20:06
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МОК не признал сына Лукашенко президентом НОК Беларуси

Также МОК не признал членом исполкома Баскова, подозреваемого в убийстве Романа Бондаренко.

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси.

Также МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова. Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против них остаются действительными.

Это значит, что Национальный олимпийский комитет не сможет получать финансовые выплаты, за исключением средств, предназначенных спортсменам.

Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении НОК.

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